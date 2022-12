Une expo collective Au Chevalet pour conclure l’année

TAHITI, le 13 décembre 2022 - La galerie Au Chevalet, comme à son habitude, termine son année en invitant les artistes à s’exprimer sur une thématique. Ils sont 24 à avoir répondu présent. Ils ont interprété le thème “Né sous une bonne étoile” en proposant des œuvres variées.



Après une période difficile durant le Covid, la galerie Au Chevalet dit avoir eu envie d’axer la créativité des artistes sur la positivité. Elle a suggéré pour sa dernière exposition le thème suivant : Né sous une bonne étoile.



Chaque année au mois de juillet, la galerie lance un appel aux artistes. Elle dévoile un thème et invite celles et ceux qui le souhaitent à proposer des œuvres pour une exposition collective qui a lieu avant Noël. Ils ont près de six mois pour s’exprimer et livrer une ou plusieurs œuvres.



24 artistes aux interprétations variées



Ils sont vingt-quatre à avoir répondu cette année. Ils ont réalisé des acryliques sur toile, des huiles sur toile, des aquarelles mais aussi des techniques mixtes et des sculptures. Les techniques sont diverses, tout comme les couleurs et l’interprétation du thème. “ Il a beaucoup de liens avec l’astrologie zodiacale ou chinoise, avec l’importance des constellations ou tout simplement le plaisir de vivre sous les étoiles et dans notre paradis ”, a constaté Valérie Prokop de la galerie.



Des fidèles ont été inspirés comme Philippe Peltier ou encore Louis Devienne. Ils ont proposé chacun une série de douze toiles illustrant les signes astrologiques dans un style très personnel. Des artistes qui n’ont pas pour habitude d’être exposés ont aussi livré des pièces. Louna Varney a proposé un portrait, Manuhei un tableau de sable. Ce dernier a pour habitude de travailler avec des éléments naturels, il a fait exception en ajoutant un peu de couleur pour l’événement. Kamea et Caroline G sont également des nouveaux venus à la galerie du Chevalet.



L’exposition, gratuite, va durer jusqu’au 24 décembre. Ensuite, la galerie fermera quelques jours avant de repartir pour une nouvelle année.



Pratique



Jusqu’au 24 décembre. Entrée libre.

Horaires : le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi, mercredi, jeudi de 8 heures à midi et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8 heures à midi et de 13h30 à 16h30, le samedi de 8 heures à midi.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 13 Décembre 2022 à 19:48 | Lu 69 fois