Une étude sur l’Ice en Polynésie

PAPEETE, le 23 août 2019 – Une étude sur le phénomène de l’Ice en Polynésie française, va être menée par deux sociologues parisiens de renom et deux post-doctorants de l’Université de la Polynésie française (UPF). Le Pays et l’Université ont signé vendredi une convention de financement pour ce projet destiné à « en savoir plus sur les causes et les conséquences de la croissance de la consommation d’Ice ».



Si le trafic d’Ice est une réalité judiciaire bien établie en Polynésie française, il reste un phénomène social encore très flou. « Quelles sont les motivations des dealers et des consommateurs ? », « Pourquoi cette drogue dure et difficile à se procurer s’est elle installée en Polynésie alors que l’héroïne ou la cocaïne restent marginales ? », « Dans quelles zones ce trafic apparaît-il et pourquoi ? »… Selon le ministre de la Santé, Jeacques Raynal, de nombreuses questions restent aujourd’hui sans réponses pour ce qui concerne le trafic d’Ice au fenua.



Le Pays et l’Université de la Polynésie française, via sa Maison des Sciences de l’homme du Pacifique, ont donc décidé de lancer une étude sociologique approfondie sur le phénomène : « La consommation d’Ice à Tahiti : de quoi est-elle le nom ? Politiques publiques, usages et trafics ». L’objectif étant à la fois d’obtenir des informations les plus fiables possibles sur l’ampleur et les caractéristiques du trafic, de la consommation et de leurs conséquences économiques et sociales en Polynésie, mais aussi de pouvoir affiner les politiques de prévention menées par le Pays.