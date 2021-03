Une enveloppe de 5 millions de Fcfp pour dix projets rahui

Dans un contexte de crise, le programme Pew Bertarelli et la Fape (Fédération des Associations de Protection de l’Environnement) souhaitent « continuer d’aider et accompagner les acteurs de terrain engagés pour la protection marine » avec l’appel à projet rahui. Pour cette 4e édition, la sélection des projets mettra l’accent sur « la réalisation d’actions concrètes, comme par exemple des démarches participatives pour la mise en place de mesure de protection des ressources côtières, des consultations de parties-prenantes locales, la réalisation d’inventaires scientifiques, le soutien d’établissements scolaires ou la réalisation de supports de communication pour la protection des ressources marines. »Dix projets de préservation des ressources marines et de promotion du concept du rahui seront sélectionnés et financés à hauteur de 500 000 francs.Iles de la Société, Marquises, Australes, Tuamotu : depuis près de quatre ans, une trentaine de projets de rahui et de protection des lagons ont bénéficié d’une aide de Pew - Bertarelli et de la Fape. Des projets qui ont porté sur une grande diversité de thématiques. De la consultation de la population, à l’éducation, l’art et la culture liés à la préservation des ressources, l’écotourisme, la science, ou la communication.Cette initiative a déjà permis de soutenir par exemple un spectacle de clown pour lutter contre la pollution plastique des océans, la consultation de la population de Tubuai pour la création d’un rahui et son classement en zone de pêche réglementée, un programme de restauration corallienne menée par un collège de Moorea, un programme éducatif dans les écoles pour la protection des mammifères marins, ou encore la protection des bénitiers de Tatakoto.Les candidatures sont ouvertes à toutes les associations, établissements scolaires, entreprises et particuliers installés en Polynésie française jusqu’au 3 mai 2021 (formulaire de candidature disponible en ligne). « Cet appel à projets rahui va dans le sens des recommandations récentes de la Fape qui encourage la création de rahui dans toutes les communes de Polynésie française et la protection de 30% de la ZEE dont 10% en protection forte » indique l’ONG.