Une “enquête interne” à ADT

Tahiti, le 10 août 2024 – Alors qu’un conflit social est en cours à ADT depuis le 22 juillet, le président du Pays demande au directeur de la société la mise en place d’une enquête pour déterminer “les causes et conséquences (…) des situations de souffrance au travail” et d’y remédier en prenant “des mesures correctives” pour que la société soit “un lieu de travail sain et épanouissant pour tous”.



Le président du Pays Moetai Brotherson a envoyé un courrier au directeur de la société Aéroport de Tahiti (ADT), Gwenvaël Ronsin-Hardy, dans lequel il fait état de sa “vive préoccupation” concernant “les multiples signalements de situations de souffrance” au sein de l’entreprise telles que les “conditions de travail dégradées, harcèlement moral, pression excessive et un sentiment général de mal-être”.



Le président du Pays estime que “ces situations sont inacceptables et portent atteinte à la santé et au bien-être de nos employés ainsi qu’à l’image de notre entreprise. Elles ne peuvent être tolérées et requièrent une action immédiate et déterminée de notre part”.



Moetai Brotherson intime le directeur d’ADT à prendre quatre mesures, dont celle de mener “une enquête intense et rigoureuse et indépendante (...) dans les meilleurs délais” pour déterminer “les situations de souffrance au travail, leurs causes et leur conséquences”. De cette enquête, un rapport, traitant “notamment” des risques psycho-sociaux, doit en sortir, et le document unique d’évaluation des risques professionnels (Duerp) devra également être actualisé.



Le president demande également que “des mesures correctives” soient mises en place, et ce immédiatement, pour que cessent ces souffrances en formant les managers, en améliorant les conditions de travail des salariés ou encore en les accompagnant psychologiquement.

Nomination de “référents harcèlement” Le président du Pays enjoint également à Gwenvaël Ronsin-Hardy la mise en place d’actions pour prévenir la souffrance au travail sur du “long terme” en nommant des “référents harcèlement”, en mettant en place des formations à la gestion de conflit, ou encore en misant sur la qualité de vie au travail. Et enfin, il demande au directeur d’ADT de faire preuve de transparence envers les salariés concernant les résultats de l’enquête et les mesures prises “afin de restaurer la confiance et de démontrer notre engagement à améliorer les conditions de travail”.



Il invite le directeur à une rencontre “dans les plus brefs délais” pour parler de vive voix de cette situation et “définir les modalités de mises en œuvre de ces actions”.



Rappelons que jeudi soir, le directeur d’Aéroport de Tahiti (ADT) Gwenvaël Ronsin-Hardy a également reçu un courrier du haut-commissaire l’intimant de trouver une issue rapide à ce conflit qui dure depuis le 22 juillet dernier.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Samedi 10 Août 2024 à 16:48 | Lu 1019 fois