Une éclipse lunaire totale visible depuis le Fenua ce jeudi

Tahiti, le 10 mars 2025 – C'est ce jeudi 13 mars à 18h11 qu'une éclipse lunaire totale débutera et sera visible à l'œil nu depuis la Polynésie française, nous indique le site de Météo France.



Si le phénomène n'est pas rarissime il n'en demeure pas moins fascinant. Pensez à regarder le ciel ce jeudi soir pour assister au début d'une éclipse lunaire totale qui commencera peu après 18h. La Lune apparaîtra vers l'est-nord-est, assez base sur l'horizon. De 19h09 à 20h26, la Lune va ainsi progressivement entrer dans l'ombre de la Terre et perdre sa luminosité. De 20h26 à 21h31, nous serons dans la phase d'éclipse totale où la Lune sera plongée dans l'ombre et prendra une teinte rougeâtre, c'est ce qu'on appelle la "Lune de sang". Le maximum du phénomène aura lieu à 20h58 et sera visible à l'œil nu et sous réserves de conditions météo favorables avec un ciel dégagé bien évidemment. Ce phénomène qui s'explique par la lumière du Soleil traversant l'atmosphère terrestre avant d'atteindre la Lune, a été observé pour la dernière fois en Polynésie en 2022.