Une deuxième journée riche en saveurs à Taipivai pour le Matavaa

Nuku Hiva, le 17 décembre 2023 - La deuxième journée du Matavaa a débuté ce dimanche dans la vallée de Taipivai à Nuku Hiva. Après un koika toiki des enfants de Ua Pou, une présentation a été faite des spécialités culinaires des îles Marquises. Dans une ambiance de folie, chaque délégation a présenté des mets à disposition des visiteurs. Au menu de ce fantastique banquet, poulpe, cochon, banane ou encore fruits de mer ont régalé les participants. Dans l’après-midi, Fatu Hiva et Ua Pou ont réitéré leur performance de la veille. La soirée s’est scindée en deux partie, l’une à Hatiheu, où un hommage a été rendu à Mama Yvonne, ancienne tenancière du célèbre snack chez Yvonne, et l’autre à Taiohae avec un koika de Ua Pou et du groupe Katahi Tama Enana. Tahiti Infos était sur place et vous embarque dans cette nouvelle journée du Matavaa 2023.