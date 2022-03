Une deuxième défaite chez les pros pour Flore Hani

Tahiti, le 9 mars 2022 - Flore Hani s'est inclinée, ce mercredi à l'Invicta FC 46, par décision partagée face à l'Américaine Kristina Williams (29-28, 28-29, 29-28). Il s'agit de la deuxième défaite, en six combats professionnels, pour Aito Hine.



Huit mois après son dernier combat et sa dernière victoire, Flore Hani était de retour, ce mercredi, dans un octogone, pour l'Invicta FC 46, à Kansas City. Pour son sixième combat professionnel, Aito Hine, dans la catégorie des poids mouches, était opposée à l'Américaine Kristina Williams. Cette dernière affichait un bilan de quatre victoires en sept combats et avait notamment combattu au Bellator, la deuxième plus grosse organisation de MMA derrière l'UFC.



Face à une adversaire plus grande —1,73 mètre pour Williams contre 1,60 mètre pour Hani—, l'ancienne boxeuse a donc tenté de casser la distance et d'amener le combat au sol. Une stratégie qui a été difficile à mettre en place dans la première reprise dominée par Williams. En profitant de son allonge et précise sur ses coups, l'Américaine a logiquement remporté ce premier acte.

Dans le deuxième round, sur un beau balayage, Aito Hine réussissait enfin à emmener le combat au sol. Mais la tahitienne a été coupée dans son élan par l'arbitre qui a décidé de remettre les deux combattantes debout. Une rapide phase au sol qui a néanmoins séduit les juges qui ont accordé le gain de la reprise à Hani.



Enfin le troisième et dernier round a été marqué par de nouvelles tentatives de take-down de Hani qui ont été à chaque fois bien défendues par Williams. En fin de reprise, Aito Hine a réussi à placer un crochet du droit. Un coup qui n'a pas suffi à faire la différence aux yeux des juges qui ont désigné Kristina Williams victorieuse du combat par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28).