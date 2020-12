Une dernière éclipse partiellement visible depuis les Gambier

Tahiti, le 14 décembre 2020 - La dernière éclipse totale de 2020 s'est tenue ce matin aux aurores. Visible dans sa phase partielle depuis la Polynésie, et notamment des Gambier, le phénomène n'a duré que 17 minutes.



C'est ce matin que la dernière éclipse solaire totale de 2020 s'est tenue. Visible depuis la Polynésie, les habitants de l'archipel des Gambier notamment, ont pu la contempler dans sa phase partielle. A condition de s'être lever tôt, selon le site www.timeanddate.com, le phénomène a commencé à 5h17, atteignant son maximum trois minutes plus tard, avant de s'éteindre à 5h34.



Visible également depuis certaines régions d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Antarctique, l'éclipse a débuté dans l'Océan Pacifique équatorial à 14h33 UTC, toucher le sud du Chili, puis atteint son apogée en Patagonie à midi heure locale. Elle a ensuite pris la direction de l'Océan Atlantique Sud, et fini de se montrer au large de la Namibie à 17h54. En revanche, seuls les habitants de certaines régions du Sud du Chili et de Patagonie ont eu la chance de témoigner de l'éclipse totale.