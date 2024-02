Une dépression tropicale forte en formation

Tahiti le 4 février 2024. Dans la nuit de samedi à dimanche, MétéoFrance a fait circuler une note concernant la dépression tropicale TD06F qui devrait toucher les îles de la Société lundi.



Le scénario privilégié par Météo-France est une" intensification progressive du système au cours de son déplacement vers l’Est-Sud-Est", explique le communiqué.



Dès lundi en fin de journée, le système devrait circuler au Sud-Ouest de Mopelia, puis continuer sa course en infléchissant sa trajectoire vers le Sud-Est entre les Iles Sous Le Vent et les Australes Ouest.



Pour ces échéances, les toutes dernière prévisions de MétéoFrance proposent un ralentissement de son déplacement et un affaiblissement.



Mais d'ici mardi matin, DT06F pourrait atteindre le stade de « Dépression tropicale forte », avec pour conséquence des rafales pouvant atteindre 150 kilomètres/heure près du cœur du système.



Dans la nuit de lundi à mardi sur Mopelia, au plus près du passage de TD06F, on peut s'attendre à des rafales de vent de Nord-Ouest atteignant 100 à 130 km/h, de fortes pluies et une mer forte à très forte avec des creux atteignant 3 mètres 50 à 4 mètres.



Compte-tenu de l'incertitude, la menace de vent moyen de 100km/h, avec rafales à 150km/h touchant les îles de la Société n'est toujours pas exclue, notamment vers Mopelia.



L'incertitude concernant la taille du système est également importante, précise MétéoFrance, rendant les prévisions d'impacts difficiles à estimer pour chaque île habitée.



Il est important de noter, que dès dimanche soir sur l'Ouest de la Société puis lundi sur le reste de l'archipel et l'Ouest Tuamotu, les conditions commenceront à se dégrader. En effet, avant même le passage au plus près de TD06F, des grains localement orageux s'accompagnant de rafales de vent entre 70 et 90 km/h voire ponctuellement plus sont prévus, accompagnés d'une mer agitée à forte. Sur cet épisode, les cumuls de précipitations pourront être conséquents.



Ce dimanche matin, le PC sécurité réuni au haut-commissariat fera un point avec les médias sur les différents schémas privilégiés et les mesures qui les accompagneront.