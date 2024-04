Une démocratisation des boîtes aux lettres attendue

Tahiti, le 17 avril 2024 – Depuis le début du mois d'avril, Fare Rata sonde la population quant à la vente de boîtes aux lettres normalisées et sécurisées. Une nouvelle attendue de longue date par les administrés et qui devrait permettre la démocratisation de la livraison à domicile. Encore au stade de projet, ces boîtes aux lettres devraient coûter entre 8 000 et 12 000 francs.



Le service existe mais n'est toujours pas démocratisé. En effet, la livraison du courrier à domicile souffre d'une réglementation bien spécifique. Pour rappel, si le code des postes prévoit effectivement que “la distribution postale est effectuée soit au bureau de poste, soit à domicile” et qu'elle “peut aussi être effectuée dans des boîtes installées par l'exploitant public sur le domaine public ou sur des propriétés privées, ou dans des points postaux”, en Polynésie, le code de l'aménagement vient drastiquement compliquer les choses. Ce dernier précise en effet que les dimensions extérieures minimales des boîtes aux lettres “doivent être de 210 x 310 x 80 mm” et qu'elles doivent comporter “une fente munie d'un clapet d'étanchéité, et dont les dimensions minimales sont de 190 mm x 30 mm”. Un cahier des charges strict qui ne laisse que très peu de place aux initiatives personnelles des particuliers, même bricoleurs.



Attendu sur le sujet depuis des années, Fare Rata prend enfin les devants : “Nous livrons déjà du courrier à domicile”, assure pourtant Kaha Frébault, chef de projet au sein de Fare Rata. “Le problème, c'est que les gens ne disposent pas nécessairement de boîtes aux lettres. Du coup, nos facteurs mettent le courrier là où ils peuvent : ils le donnent à la mamie qui est là, dans les tubes en PVC, ou on essaye de caler ce courrier dans le portail. On fait ce qu'on peut mais au bout d'un moment, les gens râlent. Les enveloppes se sont envolées, le courrier est mouillé à cause de la pluie, les gens ramassent le courrier qui ne leur est pourtant pas destiné. D'où la volonté de Fare Rata de proposer une boîte aux lettres normalisée et sécurisée.”



Concernant le prix de ces boîtes aux lettres, Fare Rata, au travers de son sondage, laisse penser que ces dernières devraient probablement coûter entre 8 000 et 12 000 francs. Un prix justifié selon l'opérateur : “C'est du solide. Ces boîtes aux lettres seront en métal galvanisé, donc pas sujettes à la rouille, et elles seront sur pied. En effet, nous nous sommes rendus compte en allant sur le terrain, que peu de foyers bénéficient de mur en ciment afin de délimiter leur terrain. Un support qui aurait été idéal pour les boîtes aux lettres. Du coup, afin que tout le monde puisse disposer de ces boîtes, nous avons choisi de les faire sur pied. Et enfin, on rappelle que ces boîtes seront sécurisées, avec un système à clé.” Et si ces prix peuvent, à première vue, suggérer une certaine réticence, sur le long terme, ces boîtes devraient être vite rentabilisées. Les administrés n'ayant plus à se déplacer jusqu'à leur boîte postale.