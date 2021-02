Une délinquance confinée en 2020

Selon vous, les bons chiffres de la délinquance doivent être relativisés par rapport au contexte particulier de l'année écoulée ?



"Oui, je pense que c'est une année un peu atypique, notamment du fait du confinement, du couvre-feu, de l'interdiction de la vente d'alcool, tous liés à la pandémie. Ce qui a fait que les gens sont moins sortis et que les délinquants sont donc moins sortis et ont été plus dérangés par la présence des forces de sécurité. Le terme que j'ai employé, c'est la politique de "bleuir" le domaine public. C'est à dire que beaucoup plus de personnes en tenue sur le territoire, cela fait fuir et cela inquiète les délinquants. Ce qui explique, en partie, cette baisse de la délinquance."



On se demande souvent si les chiffres de la réponse pénale à la délinquance correspondent bien à la réalité de la délinquance, ou s'il y a un décalage entre les chiffres et la réalité ?



"Ce qui a été dit ici, parce qu'on est sur une île, c'est qu'il y a un taux d'élucidation qui est très fort. Bien plus fort qu'en métropole. Les gens qui commettent des infractions sont identifiés et punis, puisque le taux de réponse pénale est de 95%. Donc l'impunité est assez faible ici. Ce qui explique d'ailleurs peut-être ces bons résultats."