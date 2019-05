Une délégation des autorités de la ville de Jiangyin à Tahiti

PAPEETE, le 18 mai 2019? Une délégation des autorités de la ville de Jiangyin, et le maire de Faa'a, Oscar Temaru, ont été reçus, samedi, à la Présidence, par le président Edouard Fritch et plusieurs de ses ministres.



La ville de Jiangyin est jumelée à la commune de Faa’a depuis une dizaine d’années. La délégation, qui est en visite en Polynésie, menée par M. Chen, comprend une dizaine de chefs d’entreprise.



Le président Edouard Fritch a remercié le maire de Faa'a pour avoir eu l’initiative de cette rencontre entre les autorités de la ville de Jiangyin, la commune de Faa'a et le gouvernement de Polynésie française. Le président a adressé un message de bienvenue et d’amitié à cette délégation chinoise.



Il a rappelé que les relations entre la Polynésie française et la Chine se sont intensifiées depuis 2002, depuis la venue à Tahiti du président de la République populaire de Chine, Jiang Zemin.



Le président et les membres du gouvernement ont longuement présenté à la délégation la Polynésie française en termes notamment de géographie, démographie et d’économie. La déléguée à la promotion des investissements (DPI), Hinano Teanotoga, a, pour sa part, particulièrement évoqué le secteur du tourisme.