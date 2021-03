Une délégation Epilepsie France à Moorea

Moorea, le 1er mars 2021 - Une délégation locale de l’association Epilepsie France s'est créée samedi dernier. L’objectif pour les nouveaux membres est d’informer toutes les personnes épileptiques ou les parents d’enfants malades sur les aspects de cette maladie et sur les dispositifs locaux à leur disposition au fenua.



L’association Epilepsie France, dont le siège est situé à Paris, a plusieurs missions : informer le public sur les différents aspects de la maladie, améliorer la qualité de vie des personnes épileptiques, défendre les droits des personnes épileptiques ou encore favoriser leur insertion dans la société.

Une délégation locale de l’association s’est créée samedi dernier dans les locaux de l’association Puna Reo Piha’e’ina, en présence de membres de Moorea et de Tahiti. Les membres de la délégation locale pourront ainsi profiter de la visibilité de la délégation nationale sur internet, partager les informations du siège et de ses délégations mais aussi avoir plus de poids lors des revendications communes faites à l’État. Ils bénéficieront aussi de quelques services gratuits du siège tels que l’envoi du journal trimestriel qui contient des informations médicales, des dossiers spéciaux, des témoignages et les actions de terrain détaillées.