Une crèche victime d'une nouvelle attaque antisémite en Australie

Sydney, Australie | AFP | mardi 20/01/2025 - Une crèche de l'est de Sydney a été incendiée volontairement et recouverte d'inscriptions antisémites tôt mardi, ont rapporté les autorités d'Australie, touchée ces derniers mois par une vague d'attaques contre la communauté juive.



D'après la police, aucun blessé n'est à déplorer. Le bâtiment a été ciblé en raison de sa localisation à proximité d'une synagogue, selon les forces de l'ordre.



"Ce que nous avons vu cette nuit avec cette attaque est la dernière d'une série de crimes haineux antisémites", a affirmé le Premier ministre australien Anthony Albanese à des journalistes.



Le chef du gouvernement a convoqué pour mardi soir une réunion du Cabinet national, instance qui regroupe des dirigeants de chaque région du pays, "afin de discuter collectivement" de la lutte contre l'antisémitisme à travers l'Australie.



Le Premier ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a promis devant des journalistes que les "salauds" responsables de cette attaque seraient appréhendés par les forces de l'ordre.



Mardi, la police a annoncé que huit personnes avaient été mises en examen pour des "incidents en lien avec des crimes de haine" survenus à Sydney depuis novembre 2024.



Le 10 janvier dernier, des croix gammées ont été peintes sur une synagogue de Sydney. La police avait alors indiqué avoir augmenté la protection des édifices juifs dans la région de Sydney.



Un mois plus tôt, une synagogue de la banlieue de Melbourne a été incendiée volontairement, un acte qualifié de "terroriste" par les autorités. En réaction, le Premier ministre australien avait annoncé la création d'une unité de police chargée de lutter contre l'antisémitisme, composée de policiers fédéraux pouvant être déployés sur l'ensemble du territoire australien.