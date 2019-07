Une course pour dire nana aux emballages en plastique

PAPEETE, le 1er juillet 2019. Un groupe de citoyens, mobilisés pour le climat, organise samedi prochain une organisation de sensibilisation à l'attention des snacks, roulottes, magasins. Objectif : montrer que des emballages biodégradables existent pour éviter le plastique.







Un groupe de citoyens, mobilisés pour le climat, organise ce samedi "u ne course intitulée Tahiti Express qui fait référence à la fameuse course Pékin Express - La course infernale", explique Laiza Pautehea. " En effet, nous vivons une course infernale avec le déclin des ressources planétaires. Nous avons donc envisagé une course en binôme et en auto-stop de Papeete à Taravao ou il va falloir démarcher dix points de vente (snack, roulotte, magasins, station service, etc) afin qu'ils abandonnent définitivement le plastique pour des emballages biodégradables, compostables ou recyclables."



"Cette action se veut comme une sorte de pansement pour stopper l'hémorragie du plastique en attendant que nos propres entreprises locales, comme Mana Earth, soit en activité" , poursuit Laiza Pautehea.



Le rendez-vous est donné place Tarahoi ce samedi 6 juillet à 8 heures pour un départ entre 8h30 et 9 heures.