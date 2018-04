Une course colorée à Taravao le 19 mai

TARAVAO, le 30 avril 2018 - Le "comité Tahiti Nui Pageant" en partenariat avec la commune de Taiarapu Est organise la 1ère édition de la Taiarapu Rainbow Color, le 19 mai. Une course colorée sur environ 2,8 km et ouverte à tous. Le prix des billets est fixé à partir de 1 000 francs.



La 1ère édition de la Taiarapu Rainbow Color se fera le 19 mai à Taravao. Un événement qui sera organisé par le comité Tahiti Nui Pageant, en partenariat avec la municipalité. L'idée est de proposer une course, non chronométrée, adaptée à tout le monde dans une ambiance fun.



Les participants auront donc 2,8 km à parcourir. " Check-in des participants à partir de 13h30 sur le site de Faratea derrière Ace Taravao. Echauffement avant le départ de la course, ambiance musicale et sportive pendant la course, buvette sur place, pleins d'autres surprises. En fin de course, un tirage au sort sera fait pour tenter de gagner de nombreux lots grâce à nos partenaires ", prévient Joseliny Ah-Lo, du comité Tahiti Nui Pageant.



Les billets sont en vente chez Olympian's sport Taravao, au prix de 1 000 francs, et à 1 500 francs le jour J. La course est ouverte aux enfants à partir de 6 ans, ils devront être " obligatoirement accompagnés d'un adulte ".



Une partie des fonds récoltés sera reversée " sous forme de bons alimentaires à des familles dans le besoin de la Presqu'île. Notre association offrira à 20 enfants issus de quartiers sensibles, la possibilité de participer à cet événement sportif ", explique Joseliny Ah-Lo.