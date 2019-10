Une conductrice de 55 ans décède à Papenoo

Papeete, le 6 octobre 2019 – Une conductrice âgée de 55 ans est décédée dans la nuit de samedi à dimanche dans un accident de la route à Papenoo. C’est la 27ème victime sur les routes de Polynésie française depuis le début de l’année.



Nouvel accident mortel ce week-end sur la côte Est de Tahiti. Selon une information de nos confrères de Polynésie la 1ère, une automobiliste de 55 ans a visiblement perdu le contrôle de sa voiture vers 22 heures sur la route de ceinture à Papenoo. Seule à bord de son véhicule, la victime est décédée sur les lieux de l’accident malgré l’intervention des pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.



Il s’agit de la 27ème victime sur les routes de Polynésie française depuis le début de l’année. Un très mauvais chiffre après l’année noire de 2018 et ses 36 morts sur les routes polynésiennes. Les services de l’Etat et du Pays ont d’ailleurs mis en place un vaste dispositif de prévention et de répression pour la sécurité routière ces dernières semaines. Des « rencontres de la sécurité » largement axées sur ce thème sont d’ailleurs organisées en ce moment par les autorités. La première a eu lieu samedi à Taravao. La seconde aura lieu ce mercredi place Vaiete à Papeete.