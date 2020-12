Une communauté de communes du "Sud"

Tahiti, le 8 décembre 2020 – Le projet de nouvelle communauté de communes au Sud de Tahiti avance, avec la publication mardi de l'arrêté proposant aux municipalités de Papara, Teva i Uta, Taiarapu Est et Ouest et Hitia'a o te ra de fixer le périmètre de la future comcom dénommée "Na teva e vau – Te horo a te ra".



Le projet d'intercommunalité rassemblant les cinq communes du Sud de Tahiti -Papara, Teva i Uta, Taiarapu Est et Ouest et Hitia'a o te ra- est en bonne voie. Mardi, un arrêté du haut-commissariat a été publié pour acter le périmètre de consultation des cinq communes. "Les conseils municipaux de ces communes disposent d'un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté pour se prononcer sur le périmètre, et accepter le statut de la communauté de communes, qui devra préciser notamment le nom, les Communes membres, le siège, la durée, les modalités de répartition des sièges, le nombre de sièges attribués à chaque commune membre, l'institution éventuelle de suppléants, le régime fiscal et les compétences", précise l'arrêté qui indique que l'accord sera réputé acquis à défaut de délibération dans les délais.



Selon nos confrères de La Dépêche, les élus de Taiarapu Est ont déjà adopté ce périmètre géographique et ces statuts la semaine dernière. La communauté de communes qui rassemble plus de 53 000 habitants et dont le siège devrait être établi à Taravao sera baptisée : "Na teva e vau – Te horo a te ra".