Une commission de défusion à Tautira

Tahiti, le 18 décembre 2019 - Le haut-commissariat a pris un arrêté le 5 décembre pour instituer une commission chargée de donner son avis sur le projet de défusion de la commune associée de Tautira de la commune de Taiarapu-Est.



Le projet de défusion de la commune de Tautira de Taiarapu-est a franchi une nouvelle étape le 5 décembre dernier. Le haut-commissariat a en effet pris un arrêté pour "instituer une commission chargée de donner son avis sur le projet de défusion de la commune associée de Tautira de la commune de Taiarapu-est (…) La commission est chargée de donner son avis dans toutes ses composantes (conditions de fonctionnement, aspects fonciers et financiers, devenir des agents communaux)."



Cette commission sera composée de sept membres élus parmi "les personnes éligibles au conseil municipal de Taiarapu-est." Ces membres seront élus par les personnes inscrites sur la liste électorale de Taiarapu-est qui ont leur domicile réel et fixe à Tautira, ou qui sont propriétaires de biens fonciers sis sur la commune de la Presqu'île. Un prochain arrêté viendra fixer les dates et les conditions d'organisation de l'élection des membres de la commission.



Mais à priori cette commission ne sera pas mise en place avant les élections municipales qui se tiendront en mars prochain. Par ailleurs une fois l'avis de la commission rendu, le conseil municipal de Tairapu-est et les autorités du Pays et de l'Etat seront également consultés sur ce projet.