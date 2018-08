Une collision entre deux voitures à Paihoro

TARAVAO, le 4 août 2018. Une collision entre deux voitures s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi au niveau de Paihoro, à Taravao. L'accident s'est produit vers 3h50. Les deux conducteurs ont été blessés et transportés au centre hospitalier du Taaone pour effectuer des examens et être soignés.



Le dépistage d'alcool et de stupéfiants d'un conducteur s'est révélé négatif. Une prise de sang a été réalisée pour le second conducteur.