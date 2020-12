Une collecte de sang pour Noël

Tahiti, le 14 décembre 2020 - Le centre de transfusion sanguine organise jeudi, avec le soutien de l'association des donneurs de sang de Polynésie, une matinée de collecte de sang à la mairie de Papeete de 8 à 11h30.



Goodies de société partenaire, chocolats, friandises : à l'occasion d'une « collecte de Noël » prévue jeudi de 8 à 11h30 à la mairie de Papeete, les donneurs recevront des petits cadeaux, assortis d'une explication sur le parcours de la poche de sang par l'association des donneurs de sang. Comme d'habitude, l'opération doit permettre de renflouer les réserves du CTS au plus bas depuis ce week-end.

« J'ai encore sorti plus de 70 poches ces deux derniers jours, on a eu des evasans à Moorea... Il y a Raiatea aussi qui consomme beaucoup, là j'ai atteint mon seuil de 200 poches en stock, je ne suis pas à l'aise » reconnaît Julien-Joseph Broult, responsable du centre. Avec l’installation de dépôts de sang à Raiatea, Moorea et aux îles Marquises, le CTS a pu fournir en 2020 près de 6 000 poches de sang.