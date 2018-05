Une collecte de dons de sang mardi 22 mai à la Mairie de Papara

Quelques petites conditions pour donner son sang



Seules quelques conditions sont à remplir pour donner son sang. Avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kgs, ne pas être enceinte ou avoir accoucher dans les 6 mois, ne pas avoir eu d’infection dans les 15 jours, ni de tatouage ou piercing ou avoir changé de partenaire dans les 4 mois et enfin ne pas avoir été transfusée. A noter, qu’un homme a le droit de donner son sang jusqu’à 6 fois/an et les femmes 4 fois/ par intervalle de deux mois.

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun et il est conseillé de bien s'hydrater avant de venir.