Une collecte de déchets électroniques au Centre Vaima

Tahiti, le 30 mai 2020 – L’association Vaima Shoppping Center a lancé une collecte des déchets électroniques des particuliers jusqu’à vendredi prochain, dans le cadre de le Semaine européenne du développement durable. Une opération qui vise à récupérer du matériel pouvant être reconditionné pour la Fondation agir contre l’exclusion (Face) ou du matériel non-reconditionnable pour Fenua Ma.



La Semaine européenne du développement durable a commencé dès ce samedi et se termine vendredi prochain lors de la Journée mondiale de l’environnement. C’est durant cette période de choix que l’association Vaima Shopping Center a décidé de lancer une collecte de déchets électroniques exclusivement réservée aux particuliers. Une opération qui se déroule ce samedi jusqu’à 12h30 sur la Plazza Haute du Centre Vaima et qui rependra de mardi à vendredi de 8h30 à 17 heures.



Une dizaine de bénévoles seront mobilisés pour accueillir les particuliers souhaitant déposer du matériel électronique. Par matériel électronique, les organisateurs entendent téléviseurs, téléphones, tablettes, ordinateurs, imprimantes, appareils photo, audio et autres câbles. Ils précisent donc que « les déchets électro-ménagers ne sont pas concernés par cette collecte ».



Sur place, les personnes qui déposeront du matériel pourront assister au premier tri. Cette première étape permettra de vérifier si certains matériels sont susceptibles ou non d’être reconditionnés par l’association Fondation agir contre l’exclusion (Face). En effet, cette fondation peut reconditionner un ordinateur, par exemple, et en faire don à une famille dans le besoin pdans le but de réduire les fractures numériques. Le matériel qui ne pourra être reconditionné sera récupéré par Fenua Ma, qui aura pour mission de le recycler.