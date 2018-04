Une classe de lycéens visite Tahiti Infos

C'était aussi l'occasion de faire le point avec ces futurs citoyens sur la qualité des différentes sources d'information auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Ils ont discuté avec la rédactrice en chef de Tahiti Infos, Nathalie Montelle, de la différence entre les contenus générés par les particuliers sur les réseaux sociaux, souvent non vérifiés et dictés par des émotions fortes, les "fake news" qui imitent de vrais articles de presse mais répandent consciemment des informations fausses dans le but de manipuler le public, et enfin les articles publiés par une rédaction. Ils ont interrogé les professionnels sur leurs méthodes de travail, le long processus de vérification de l'information et sur le devoir d'objectivité que s'imposent les journalistes. Certains élèves, clairement intéressés, se sont même renseignés sur le parcours à suivre pour intégrer notre profession. Nous aurons donc peut-être le plaisir de les accueillir comme collègues d'ici quelques années !







Claude Baffert, documentaliste du lycée Samuel Raapoto



"Cette classe a participé au concours d'articles de la Semaine de la presse, qui a eu lieu début mars. Ils ont réalisé en groupe des articles sur différents sujets, avec leur professeur de Français madame Hayes, puis ils ont sélectionné un seul article pour toute la classe, qu'ils ont envoyé au concours le 29 mars. Nous aurons le résultat le 25 avril, très bientôt ! L'article sélectionné a été écrit par deux jeunes femmes, elles ont aussi dû le mettre en page



Donc cette visite est une continuité, ça permet de leur montrer comment est vraiment construit un journal. Et comme ils sont en seconde, ils vont choisir leur orientation pour la première, ça permet de leur montrer quelles seront les opportunités pour plus tard, l'opportunité de faire L, ES, S, une autre filière..."







Unavai et Coralie, participantes au concours d'article de la Semaine de la presse

"Pour notre article, nous avons d'abord choisi un thème, pour nous ça a été la surfeuse Vahine Fiero. Il a ensuite fallu chercher toutes les informations pour écrire l'article, mais aussi trouver une photo, écrire un titre et une légende... La plus grosse difficulté, je trouve, ça a été la mise en page, en cinq colonnes, que ce soit joli. Là on voit bien que ce qu'on a fait pour une seule page, ici vous le faites tous les jours pour plus de 40 pages ! Je ne pensais pas que c'était si compliqué, mais c'est passionnant !"