Une cinquantaine de Polynésiens touchés chaque année par la tuberculose

PAPEETE, le 25 juin 2019. Chaque année, une cinquantaine de cas de tuberculose est recensée au fenua. La tuberculose est une maladie contagieuse. Pour éviter sa propagation, les autorités sanitaires demandent au malade de bien prendre leur traitement et à leur entourage de se faire dépister.



La tuberculose reste une maladie récurrente en Polynésie française, par manque de moyens de prévention réellement efficaces déployés sur le territoire. Enfin, les proches des malades qui doivent être suivis médicalement pendant trois à six mois, car potentiellement contaminés par le bacille, adhèrent peu aux lourds protocoles de dépistage et de traitement proposés. "La direction de la santé a perdu 200 postes lors de la crise. Cela a entraîné un manque de moyens et d’organisation", reconnaît le ministre de la Santé, Jacques Raynal.



La tuberculose est l’une des dix premières causes de mortalité dans le monde. Un des objectifs de l’Organisation mondiale de la santé est de mettre un terme à l’épidémie mondiale de tuberculose en réduisant l’incidence de 90% entre 2015 et 2035. En Polynésie française, la maladie est endémique et 50 à 60 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Selon la Direction de la santé, 20 personnes sont décédées de la tuberculose au cours des cinq dernières années.



Les autorités sanitaires ont constaté des formes de tuberculose multi-résistantes à Tahiti depuis 2015. Il est donc important que les malades se soignent bien pour éviter que ces formes résistantes aux antibiotiques se répandent. Le traitement de ces formes est plus compliqué, plus long, plus coûteux.



La tuberculose est une maladie contagieuse qui se transmet de personne à personne par la toux. La contagion est favorisée par la promiscuité et les habitats mal aérés. Pour stopper la propagation de la maladie, la seule solution est de faire un dépistage dans l’entourage des malades et de traiter les personnes contaminées. Le traitement antibiotique est efficace et permet de guérir la maladie lorsqu’il est suivi correctement. Ce traitement dure en général six mois. Il est nécessaire de le prendre jusqu’au bout pour obtenir la guérison. Par contre, lorsque le traitement est mal suivi, la bactérie peut devenir résistante aux antibiotiques.