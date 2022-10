Une chance de s'envoler pour cinq plumes

Tahiti, le 4 octobre 2022 – À l'occasion du Salon du livre, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles propose aux écrivains en devenir de tenter de participer à un atelier collaboratif d'écriture avec la romancière Ingrid Astier. Seulement cinq places sont disponibles.



L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) avait lancé en 2021 les résidences d’écriture ouvertes aux auteurs et autrices de Polynésie et d’Océanie. Elle souhaite désormais donner une chance aux écrivains en devenir. À l’occasion du 22e salon du livre, qui se tiendra du 17 au 20 novembre, l'association propose aux écrivains du fenua, non édités à ce jour, un atelier collaboratif “Écrire en liberté”. Cet atelier d’accompagnement à l’écriture permettra à cinq porteurs de projet de bénéficier des conseils et du suivi de l’écrivaine Ingrid Astier présente à cette occasion.



Les candidats doivent aimer écrire, avoir un projet d’écriture de fiction, n'avoir jamais été publié dans le genre Fiction et être demandeurs de conseils pour concrétiser leur projet, trouver leur voix, leur style, donner vie à leurs personnages et leur récit… Cet atelier est ouvert à tous, à partir de 18 ans, sur dossier de candidature. Les cinq postulants retenus se retrouveront, avec la romancière du 14 au 18 novembre, tous les jours de 16 à 18 heures à la Maison de la culture.

Une séance supplémentaire dédiée à la présentation des différents acteurs de la chaine du livre et plus spécifiquement du process éditorial, sera proposée par une maison d’édition de l’AETI. Et une séance supplémentaire de suivi d’écriture sera programmée en visioconférence avec Ingrid Astier.

L'autrice, née en 1976, et connu notamment pour Quai des enfers (Gallimard), son premier roman, récompensé par quatre prix, dont le Grand Prix Paul Féval de littérature populaire de la Société des Gens de Lettres. Il campe pour héroïne la Seine, et a fait d’elle la marraine de la Brigade fluviale. Elle a écrit également Angle Mort (Gallimard), Le Petit éloge de la nuit (adapté au Théâtre du Rond-Point en 2017 avec Pierre Richard, dans une mise en scène de Gérald Garutti) et Haute Voltige (Gallimard). En 2019, les éditions Au vent des îles publie La Vague qui se déroule ici à Tahiti, à Teahupoo, où le paradis des surfeurs se transforme en enfer.

Inscriptions et renseignements :

[email protected]

[email protected]

(Tél.)

www.lireenpolynesie.pf Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 octobre

Projet pédagogique avec les écoles



Pour la septième année consécutive, l’AETI collabore avec les équipes impliquées du Centre de lecture / Médiathèque, antenne de la DGEE, pour la mise en place d’un projet pédagogique construit autour de trois auteurs/illustrateurs présents pour le Salon du livre 2022.

Les équipes du CLEM réalisent un travail de fond auprès des directeurs d’établissements, enseignants et professeurs, puis commencent à promouvoir cette initiative dès le mois de juin précédent la manifestation.

Entre septembre et novembre, les équipes du CLEM animent des séances de préparation avec les enseignants volontaires Ce partenariat privilégié avec le CLEM et la DGEE permet d’offrir des rencontres et échanges uniques, de qualité aux des élèves, enseignants et intervenants invités.

66 rencontres ont eu lieu en 2021 sur Tahiti, Moorea et Bora Bora. Autant sont prévues cette année sur Tahiti, Moorea et Huahine. Trois auteurs seront présents du 12 au 26 novembre pour aller à la rencontre des élèves : Laurent Cardon, Annelise Heurtier et Delphine Garcia.

