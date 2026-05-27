

Une chaire internationale pour lever le voile sur les grands fonds

Tahiti, le 26 juin 2026 – En visite officielle en Polynésie, la ministre déléguée à la Mer et à la Pêche, Catherine Chabaud, a annoncé vendredi la création d'une chaire internationale consacrée aux grands fonds marins, financée à hauteur de près de 300 millions de francs par l'État. Une initiative qui illustre le message qu'elle est venue porter au Fenua : mieux connaître l'océan avant de trancher les débats qui opposent aujourd'hui protection de l'environnement et développement économique.





Une chaire internationale sur les grands fonds marins, financée à hauteur de 2,5 millions d'euros par l'État (298 millions de francs). C'est l'annonce faite vendredi par la ministre déléguée à la Mer et à la Pêche, Catherine Chabaud, à l'issue de ses entretiens avec le président du Pays, Moetai Brotherson, puis le président de l'assemblée de la Polynésie française, Antony Géros. Au-delà de cette annonce, l'ancienne journaliste et navigatrice, première Française à avoir achevé le Vendée Globe en 1997, est venue défendre une conviction : la connaissance scientifique doit précéder les grands choix en matière d'océan.



Sans entrer dans les débats qui agitent actuellement la Polynésie autour des nouvelles aires marines protégées et, plus largement, de l'avenir des ressources marines, la ministre a plaidé pour une approche conciliant préservation de l'environnement et développement économique. “Je pense qu'on ne peut être qu'alignés avec les Polynésiens”, a-t-elle affirmé, saluant “la relation ancestrale” qu'ils entretiennent avec l'océan. “La Polynésie a un avenir avec la mer.”



Pour Catherine Chabaud, cette convergence passe d'abord par le dialogue. “Le premier pas, c'est d'arriver à dialoguer”, a-t-elle estimé, rappelant que les aires marines protégées sont avant tout “un véritable outil de gestion”. Allant jusqu'à proposer de parler davantage “d'aires marines cogérées”, associant scientifiques, collectivités, communes, pêcheurs et usagers de la mer autour d'un même projet.



Mieux connaître avant de décider



Interrogée sur les ressources minérales des grands fonds, la ministre a rappelé la position de l'État, qui défend toujours une “pause de précaution” avant toute exploitation. “On ne développera pas notre économie avec la mer, si on ne commence pas par mieux la connaître et mieux la préserver”, a-t-elle insisté.



Cette priorité donnée à la connaissance se traduit par la création d'une chaire internationale sur les grands fonds marins, dotée de 2,5 millions d'euros par l'État, en complément des financements déjà prévus par le Pays. L'objectif est de renforcer la recherche scientifique sur ces écosystèmes encore largement méconnus et de favoriser l'émergence de chercheurs polynésiens spécialisés dans ce domaine.



La visite officielle de Catherine Chabaud se poursuit samedi à Moorea, où elle doit notamment visiter les installations du futur lycée professionnel maritime ainsi que l'association Coral Gardeners, avant un déplacement dimanche à Raiatea.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 26 Juin 2026 à 12:42 | Lu 424 fois



