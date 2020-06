Une centaine de vacataires recrutés pour la mise sous pli du second tour

Papeete, le 18 juin 2020 - Près de 100 vacataires ont procédé ce mercredi à la mise sous enveloppe des professions de foi et des bulletins de vote pour le second tour des élections municipales prévu le dimanche 28 juin 2020.



Une centaine de vacataires recrutés via le SEFI ont procédé à la mise sous enveloppe des professions de foi et des bulletins de vote du second tour des élections municipales prévu le dimanche 28 juin. Tous ces documents ont été préalablement validés par la commission de propagande pour les 13 communes de 2 500 habitants et plus concernées par ce second tour, avant d’être expédiés par voie postale aux électeurs. Les opérations de mise sous pli se sont déroulées avec toutes les précautions sanitaires et l’application de la distanciation physique (deux personnes par table au lieu de huit auparavant). Au total, 32 listes ont confié l’envoi des documents à la commission de propagande. Parmi elles, 27 ont fourni leur bulletin de vote et leur profession de foi et cinq ont uniquement fourni des bulletins de vote. Près de 104 000 électeurs sur 198 000 sont concernés par ce dispositif. Pour les communes de moins de 2 500 habitants, les listes candidates doivent déposer leurs bulletins de vote directement auprès des maires, au plus tard à midi la veille du scrutin. Elles ont également la possibilité de les adresser aux électeurs par leurs propres moyens.