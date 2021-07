Une centaine de jeunes en colonie à Rangiroa

Rangiroa, le 10 juillet 2021 – Plus d’une centaine d'enfants et adolescents en provenance de Tahiti vont pouvoir pleinement profiter, grâce au CMEA, à une colonie de vacances où ils partageront des activités variées dans un cadre éducatif et sécurisé durant tout le mois de juillet.



L'association des Conservatoires de musique et d'expression artistique (CMEA) de Polynésie organise durant tout le mois de juillet un centre de vacances avec hébergement à l’école primaire de Tiputa. Une cinquantaine d’enfants (dont 5 issus de l’île) sont arrivés mercredi dernier en provenance de Tahiti, suivie vendredi par une autre cinquantaine d'ados de 12 à 18 ans toujours en provenance de Tahiti. Ces derniers seront logés à l’extérieur du village de Tiputa, sur le motu vana vana.



La directrice du centre, Pita Ramona a rappelé le choix de la destination et ses objectifs : "Nous venons à Rangiroa tout simplement parce que cela va faire plusieurs années que nous sommes implantés sur cette île, et que nous avons de la main-d’œuvre, avec des animateurs diplômés de l’île qui ont été formés, certains encore l’année dernière. Avec toute cette structure, nous avons tous ce qu’il faut afin de mener à bien et en toute sécurité ces centres de vacances ici. L'idée générale est de dépayser les enfants de Tahiti, afin qu’ils puissent découvrir Rangiroa en particulier et la vie de ses habitants. La plupart des enfants n’a jamais pris l’avion et ne connait pas un motu tout simplement. Nous avons mis en place des activités à caractères éducatifs, culturels et sportifs. Aussi en parallèle nous avons organisé des sorties si les prévisions météorologique le permettent telles que : la sortie au lagon vert, des tours de jet ski, la visite de l'huilerie de Tiputa et bien d’autres encore."