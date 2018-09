Une carte officielle pour les généalogistes, médiateurs et agents de transcription

Et effectivement, Thierry Aitamai, comme ses autres collègues, généalogistes, agents de transcription ou médiateur, étaient tous, tout sourire mercredi matin à la Directrice des affaires foncières, car cette nouvelle carte est synonyme pour eux de gage de sérieux, de reconnaissance et de professionnalisme.

A travers ces cartes, le Pays a souhaité réglementer ces professions, qui n'avaient auparavant aucun cadre légal. Cette carte n’est accordée qu’aux personnes répondant à des critères précis de capacité et de moralité permettant de garantir un service de qualité aux usagers. Les professionnels sont ainsi tenus d’apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une copie de leur carte professionnelle, ainsi qu’une affiche indiquant le tarif des prestations de service proposées par celui-ci conformément à la réglementation.

" Les affaires foncières attirent beaucoup de gens et parfois, des personnes peu scrupuleuses, je le dis, car j'en ai vu…. Les problèmes fonciers sont complexes, ils ont toujours été un frein aux problèmes économiques, en raison notamment des grandes indivisions. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir publier une liste de professionnels et la transmettre aux magistrats. Car vous le savez les affaires foncières ne se résolvent pas toujours à l'amiable et il y a encore beaucoup de recours à l'action judiciaire pour sortir de l'indivision. Les magistrats étaient en attente de cette liste", conclut la directrice des affaires sociales.