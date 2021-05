Une carcasse de parata retrouvée sur une plage à Moorea

Tahiti, le 28 mai 2021 - Retrouvé inerte au bord de l'eau sur la plage de Maharepa à Moorea, l'animal présentait des marques de harponnages et de coups au niveau de la tête rapporte la Diren. La présence d'une telle carcasse dans le lagon laisse perplexe alors que cette espèce pélagique vit en pleine mer dans les eaux profondes.



Macabre découverte à Moorea rapporte la Diren. Le 21 avril dernier, un requin mâle « parata » d'une longueur totale de 180 centimètres a été retrouvé mort sur la plage de Maharepa. L’animal présentait des marques de harponnage sur la tête et des traces de coups sur le dos, cependant aucun hameçon n’a été retrouvé dans la gueule de l’animal. La présence d'une telle carcasse dans le lagon laisse perplexe alors que cette espèce pélagique vit en pleine mer dans les eaux profondes. La carcasse a été prise en charge par l’Observatoire des Requins de Polynésie, dans l’attente de sa récupération par les agents de la Diren. La Diren tient à remercier Clément Enjoy Villa, Mana’hau Boat et l’Observatoire des Requins de Polynésie pour leur signalement et la prise en charge rapide de l’animal. La Diren en profite pour rappeler que la Polynésie compte une vingtaine d’espèces de requins officiellement répertoriée et que toutes sont strictement protégées par le code de l’environnement.