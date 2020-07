Une campagne sur les dangers de la mer

« Ils n’ont jamais vendu autant de fusils de chasse sous-marine , c’est phénoménal »



Comment expliquer cette recrudescence des accidents de pêche ?

Il y a plusieurs facteurs. Le premier c’est qu’il y a beaucoup plus de pêcheurs en Polynésie ces dernières années. Pour le plaisir bien sûr, mais surtout avec la crise économique, par besoin pour le manger ou pour le vendre. Je me suis renseigné auprès des magasins spécialisés, et ils confirment qu’ils n’ont jamais vendu autant de fusils de chasse sous-marine , c’est phénoménal.



Un deuxième facteur est que quand il y a des accidents, ce ne sont pas des professionnels. Il y a des problèmes de formation, et des certitudes que les jeunes ont. Dans nos formations, on voit que beaucoup ont des lacunes en matière de sécurité.



Ensuite il y a le fait qu’il y a beaucoup moins de poissons dans les Îles du Vent, et même aux Îles-sous-le-Vent. Il est plus farouche et il faut le chercher plus profond, ce qui augmente le risque.



Enfin, il y a l’émulation entre les jeunes sur les réseaux sociaux, à celui qui aura la photo avec le plus gros poisson, la vidéo de chasse la plus spectaculaire… Ça les pousse à repousser leurs limites. Donc ce film est parfait parce qu’il sera présent sur les réseaux sociaux.