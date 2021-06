Une campagne pour accélérer la vaccination

Tahiti, le 31 mai 2021 - Le président de la Polynésie française, Édouard Fritch et le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, se sont rendus à Bora Bora vendredi. Accueillis par le maire, Gaston Tong Sang, ils se sont réunis avec les directions des hôtels et le comité du tourisme pour insister sur l’importance de la vaccination dans le cadre de la réouverture progressive des frontières.



Édouard Fritch et Dominique Sorain étaient à Bora Bora vendredi pour une réunion avec les directions des hôtels et le comité du tourisme de l'île. Le ministre de l'Économie, Yvonnick Raffin, la ministre du Tourisme et du travail, Nicole Bouteau, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et le maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, étaient également présents. Cette réunion lance la campagne de sensibilisation et d'information destinée à l’industrie touristique et lancée par les ministères du Tourisme et de la Santé sur l'ensemble des îles de la Société dans un premier temps. Un besoin d’information venant du corps médical a été identifié pour répondre aux interrogations des personnels du tourisme qui hésitent encore à se faire vacciner.



Animée par un médecin missionné à cet effet, la réunion avait pour objectif de répondre aux interrogations sur la vaccination au sein même des structures hôtelières pour casser la chaîne de transmission du virus afin d’en limiter sa circulation et accélérer la campagne de vaccination afin d’atteindre le plus rapidement possible une immunité collective en Polynésie française.

Selon Jacques Raynal, le niveau de vaccination est légèrement supérieur à Bora Bora (83% des 75 ans et plus, 37% des 60 à 74 ans et 29,5% des 18 à 59 ans). Mais comme l’île vit exclusivement du tourisme, Édouard Fritch a tout de même souhaité s'y rendre. Le président a rappelé aux professionnels présents que la vaccination est la clé pour une reprise de l'activité touristique internationale au fenua. Il a aussi insisté sur le fait que les finances publiques ne pourraient pas supporter les dispositifs Diese et Deseti au-delà du mois de septembre.



Édouard Fritch l’avait déjà répété lors de son allocution du 25 mai : "J’appelle les populations à se faire vacciner. La vaccination reste aujourd’hui le seul moyen médical qui nous protège de la propagation du coronavirus. Plus vite nous nous ferons vacciner, plus vite nous retrouverons une vie normale."