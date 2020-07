Une cagnotte pour éliminer la petite fourmi de feu des vallées à Monarques

"en 1998, quand on avait fait le premier recensement, on avait compté 22 individus adultes. Donc on est très bien partis. Cette saison de reproduction il y a aussi eu d'autres records : 29 jeunes Monarques se sont envolés et ont survécu ! Le précédent record était de 21 jeunes en 2016. Donc cette année il s'est envolé plus de Monarques qu'il n'y en avait au début du programme de sauvegarde ! Donc on est très bien partis."

"Comme l'équilibre naturel de Tahiti a été rompu avec l'arrivée des espèces invasives, on ne pourra jamais restaurer complètement l'environnement" explique Caroline Blanvillain. "On ne pourra pas éliminer les fourmis de feu, les rats ou les oiseaux invasifs sur toute l'île, donc il faudra continuer d'entretenir les vallées à Monarques comme des jardins. Si on arrête de protéger les sites, ce sont les femelles qui seront tuées ou blessées en premier. Elles sont les plus vigoureuses pour défendre les petits au nid et elles se font tuer par les rats noirs et les oiseaux introduits, merles des Moluques et bulbuls, qui sont particulièrement agressifs. Les Monarques fuient également le rouleau compresseur de la Petite Fourmi de Feu (PFF), dont les méga-colonies avancent de 50 à 100 mètres par an. Quand elles s'installent, elles mangent tout sur leur nouveau territoire et elles attaquent même les gros animaux, en les rendant aveugles. Elles colonisent même les arbres, donc les Monarques ne sont pas en sécurité."

Tahiti, le 23 juillet 2020 -Les passionnés d'oiseaux de Polynésie fêtent cette année 2020 une grande victoire : pour la première fois depuis que les scientifiques s'intéressent à cet oiseau, la population des Monarques de Tahiti a atteint les 94 individus adultes (dont 48 reproducteurs). La vétérinaire Caroline Blanvillain, chargée de programme pour l'association Manu, se rappelle queMalgré ces très bons chiffres, l'association reste mobilisée contre les nouvelles menaces qui s'attaquent à l'oiseau endémique de notre île :Justement, depuis cinq ans, Manu a beaucoup investi pour lutter contre la PFF dans les vallées à Monarques de Punaauia et Paea. Cette peste animale avait colonisé près de 70 hectares dans les vallées à Monarques, menaçant de submerger cesoù l'association élimine les animaux et plantes invasives, pour planter des espèces locales et créer un espace favorable à toutes nos espèces endémiques. Manu a même mis au point de nouvelles façons d'attaquer la PFF sur des dizaines d'hectares de terrains contaminés, avec des résultats impressionnants : pour traiter toute une zone forestière jusqu'en haut des arbres, les drones de Matara'i ont été mis à contribution. Il y a deux ans et demi, une méga-colonies de PFF ont été traitées de cette manière à Te Maru Ata, aujourd'hui encore elles ne sont pas revenues (à l'exception de quelques recontaminations faciles à traiter, sans doute causées par des transports de terre contaminée).