Une brève histoire du va'a

Les premiers explorateurs européens notent que les Polynésiens apprécient, pour les grandes occasions, de sortir leurs pirogues de guerre et leurs pirogues d'apparat pour se livrer à d'audacieuses manœuvres et courses pour impressionner les ari'i. Mais l'émergence de la course de va'a moderne trouve ses origines à Tahiti et à Hawaii.



À Hawaii d'abord, après l'évangélisation de l'archipel, le roi Kalākaua décide de rétablir les courses traditionnelles de va'a dès 1875. Rapidement, la population y prend goût et des courses de pirogue sont organisées en parallèle des compétitions de surf. En 1933, la première course de v6 moderne est organisée. Une fédération hawaiienne est créée en 1950 et la Molokai Hoe est lancée en 1952.



En Polynésie française cela a été plus compliqué. Un an après la signature du protectorat en 1841, la nouvelle autorité coloniale reprend les vieilles traditions à son compte et instaure des célébrations traditionnelles, qui incluent des courses de pirogue, pour la fête nationale. Mais il faudra attendre les années 1950 pour que des courses soient organisées hors des festivités officielles par des rameurs de Tautira et de Teahupo'o. Leur initiative rencontre un franc succès et les autres communes se lancent dans la course, provoquant une évolution rapide du design des va'a de compétition.



Le vrai déclic aura lieu en 1975 : la renaissance de la culture polynésienne par la danse et le tatouage touche aussi la pirogue. Hokulea prouve, avec son voyage Hawaii – Raiatea, que les ancêtres des Polynésiens étaient bien les navigateurs hors pair que Wallis, Cook et Bougainville décrivaient. Et surtout une équipe de quatre rameurs de Tautira entend parler de la Molokai Hoe et commence à s'entrainer... En 1976 ils participent pour la première fois et finissent deuxième, puis ils remportent la course les deux années suivantes, créant déjà la réputation de suprématie des rameurs tahitiens.



En 1980, les premiers championnats de Polynésie sont organisés. En 1990 deux structures rivales fusionnent pour créer la Fédération tahitiennne de va'a. En 1992, la Hawaiki Nui Va'a est créée.



Avec la Hawaiki Nui Va'a et les efforts du gouvernement pour promouvoir à travers tout le Pacifique ce qui est devenu le sport national de la Polynésie française, c'est le va'a tahitien qui s'impose à l'international devant le modèle hawaiien, pourtant plus ancien. Aujourd'hui ce sport est pratiqué dans le monde entier et est même candidat pour intégrer les Jeux Olympiques.



Christian Laget met tout de même en garde les instances contre le revers de ce succès : la production en série et les nouveaux matériaux moulés créent une standardisation des formes, qui réduit la diversité des va'a polynésiens. Le patrimoine historique, en particulier les pirogues en bois, disparait rapidement. Enfin, les forces de la mondialisation pourraient rapidement enlever au va'a son caractère polynésien... Qui se souvient que les Inuits ont inventé le canoë ? D'où l'importance de dresser un inventaire de toutes les pirogues polynésiennes – que ce soit pour la course, la pêche ou le transport, puis de préserver ces modèles avant de pouvoir enfin demander le classement de cet héritage au patrimoine mondial de l'humanité.