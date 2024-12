Une boutique souvenirs et une cafétéria à l'assemblée ?

Tahiti, le 11 décembre 2024 – L'esprit de Noël planait sur Tarahoi ce mercredi matin. A l'occasion de l'examen du budget de l'assemblée pour 2025 qui a démarré à 9h, les élus en ont profité pour formuler des vœux. C'est ainsi que deux élus du Tavini ont émis l'idée de mettre en place une boutique souvenirs pour les touristes et une cafétéria pour les représentants dans l'enceinte de l'institution.



Le budget général du Pays n'a pas encore été adopté, les élus ayant suspendu leurs travaux mardi soir tandis qu'ils étaient toujours en train de décortiquer les dépenses de fonctionnement. A la reprise de séance ce mercredi matin, et dans l'attente du gouvernement qui est réuni en conseil des ministres, les représentants de Tarahoi se sont penché le projet de budget de l'assemblée qui s'établit, pour 2025, à 2,5 milliards de francs. L'occasion pour les élus de remercier le personnel administratif de l'assemblée qui les aide dans leurs travaux au quotidien, mais aussi, d'émettre des voeux pour l'année prochaine.



C'est ainsi que l'élue du Tapura, Tepuaraurii Teriitahi a plaidé pour que l'assemblée trouve une solution afin que les collaborateurs des élus puissent se garer lorsqu'ils viennent travailler à Tarahoi, le parking de l'institution étant réservé aux élus. De son côté, le représentant du Tavini, Cliff Loussan a souhaité que les salles de commissions soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, tandis que Heinui Le Caill a proposé de mettre en place une "boutique souvenirs" pour les touristes, mais aussi "des pin's" à l'effigie de l'assemblée pour les élèves qui viennent découvrir l'institution. Une proposition soutenue par sa collègue Maurea Maamaatuaiahutapu qui souhaiterait de son côté que l'assemblée dispose d'une cafétéria, "pour qu'on n'ait pas à aller chercher à manger dehors quand on a des travaux chargés, et qu'on doit courir d'une commission à l'autre". "Oui", lui a répondu le président de l'assemblée qui ne sait néanmoins pas "où la loger" pour l'instant, tout en rappelant qu'il en existe à l'Assemblée et au Sénat.



Plus sérieusement, les élus de la majorité comme de l'opposition ont indiqué leur volonté d'être plus transparents vis-à-vis de la population, que ce soit au niveau de leur présence, de leurs interventions en séance, mais aussi de l'utilisation de leurs crédits, notamment lorsque l'assemblée fait appel à des prestataires extérieurs.

Le texte a été approuvé à l'unanimité.

