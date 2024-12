Une belle réussite pour le challenge ATN

Tahiti, le 15 décembre 2024 - Ce samedi avait lieu le rendez-vous des amoureux du judo. Dans l’enceinte du gymnase de l’AS Aorai Basket, transformé pour ce grand événement en dojo, des athlètes venus de Polynésie, de France, des États-Unis et de Nouvelle-Calédonie s’étaient donné rendez-vous pour lutter et montrer à leur sensei, Jōshirō Maruyama, double champion du monde, que ses conseils tout au long de la semaine avaient porté leurs fruits.



C’était le point final d’une semaine folle. Après avoir écouté, tenté et appris tout ce que le double champion du monde japonais Jōshirō Maruyama leur avait apporté durant les séances de judo auxquelles ils avaient participé ces derniers jours, les judokas et judokates présents au Fenua pour assister au stage organisé par la très dynamique Fédération polynésienne de judo se retrouvaient samedi au gymnase du complexe de Aorai pour participer à la 3e édition du Challenge ATN. Un challenge important, étape décisive pour certains dans leur qualification aux Championnats de France 2025, et pour d’autres, l’occasion de se mesurer à des adversaires différents.



“On a organisé ce challenge de manière peu habituelle. On a adapté les catégories de poids pour avoir des oppositions plus équilibrées tout en gardant une sécurité suffisante pour les combattants. Cette année, nous avons eu la chance d’avoir des athlètes venus de France, des États-Unis et de Nouvelle-Calédonie, ce qui nous a permis de proposer à nos combattants des oppositions diverses. La semaine a été intense avec les interventions de Jōshirō, donc nous allons voir comment ils vont réagir quand ils seront dans le dur. Ça fait partie de la formation d’un athlète de sortir de sa zone de confort pour pouvoir progresser”, nous détaillait Stéphane Gustin, président de la Fédération polynésienne de judo, qui œuvre énormément pour le développement de sa discipline.



Une philosophie qui colle parfaitement à l’état d’esprit des participants venus chercher une nouvelle expérience lors de cet événement. “C’est une belle expérience de venir ici. On a eu la chance de bénéficier des conseils de Jōshirō, ça nous a fait progresser. Puis lutter contre d’autres judokas, qui ont des techniques et des physiques différents, ça fait du bien à notre judo”, nous confiaient Timotei Sarpedon et Matteo Lepauvre, tous deux pensionnaires du pôle espoirs de Nouvelle-Calédonie.



Des finales de très haut niveau



Durant toute la journée, les combats se sont enchaînés, des catégories U14 à la catégorie Élite, filles et garçons, avec toujours autant d’intensité. Un mélange d’âges, de poids et d’origines, qui fait de cet événement un tournoi hors du commun. Ben Hartman, jeune Américain de 23 ans venu seul au Fenua pour vivre cette expérience unique, racontait : “C’est la première fois que je pars de chez moi. J’ai vécu une expérience incroyable et je ressors enrichi de cette semaine ici. Les rencontres et les conseils dont j’ai bénéficié vont beaucoup m’apporter.” Il remportera ensuite sa finale après un combat titanesque.



Idem pour Léa Métrot, jeune prodige du judo français, qui est venue vivre une aventure différente : “J’étais déjà venue participer à une compétition ici que j’avais gagnée. J’avais envie de revenir pour participer à ce stage et à cette compétition. Je me suis financé le voyage car je voulais vivre quelque chose de différent. Je suis à l’Insep, je participe à des compétitions internationales, mais ici, il y a une atmosphère différente, on rencontre une autre culture et ça fait du bien.” Léa combattra l’une de nos jeunes espoirs, Ambre Popoff, en finale des -54 kg et remportera le titre après une lutte acharnée.



Les finales Élite se sont enchaînées toute l’après-midi, de la finale des moins de 55 kg garçons jusqu’à celle des moins de 86 kg hommes, en passant par la finale féminine des plus de 72 kg. Des finales à l’image de l’objectif de ce tournoi : très mixées. “Nos jeunes ont eu la chance de passer une semaine en compagnie des judokas et judokates venus d’ailleurs. C’est une opportunité pour eux de se développer et de vivre des combats de haut niveau. Il y a de très bonnes générations en Polynésie, et le fait de participer à ce genre d’événements, ou de sortir régulièrement sur des compétitions internationales comme les Oceania, est un plus pour eux. Les clubs et la fédération travaillent ensemble pour leur donner les moyens de progresser”, nous expliquait Matthieu Motescu, nouveau responsable du Budokan Judo Pirae.



Un spectacle de très haut niveau, avec des athlètes allant jusqu’au bout de leurs forces. Voilà une belle image donnée par le judo, un sport dont les valeurs de respect et de combativité sont toujours au cœur de l’action.



Vainqueurs catégorie Elite



Vainqueur en moins de 55 kg garçons : Lucas Chene, Polynésie française Vainqueur en moins de 54 kg filles : Léa Métrot, France Vainqueur en moins de 72 kg filles : Rachel Suta Di Saponia, Nouvelle-Calédonie Vainqueur moins de 62 kg garçons : Maxime Dunoyer, Nouvelle-Calédonie Vainqueur plus de 72 kg filles : Imihia Teumere, Polynésie française Vainqueur moins de 68 kg garçons : Matteo Lepauvre, Nouvelle-Calédonie Vainqueur moins de 76 kg garçons : Cédric Jaszczyszyn, Nouvelle-Calédonie Vainqueur plus de 86 kg garçons : Cyril Gaudemer, Polynésie française Vainqueur moins de 86 kg garçons : Ben Hartman, États-Unis





