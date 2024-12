Une belle promotion pour le padel

Tahiti, le 29 décembre 2024 - Vendredi en fin d’après-midi, l’association sportive Phénix organisait un match d’exhibition entre quatre figures emblématiques du padel mondial et local : Léa Godallier, quadruple championne de France, Baptiste Bénétoux, 448e Français, Jose Pedro Montalban Martin, 325e mondial, et Manoa Desvignes, meilleur joueur du club. Une belle promotion pour un sport en plein essor à Tahiti.



Alors que le soleil commençait à décliner, vendredi après-midi, l’effervescence se faisait sentir autour des courts de padel indoor du club de l’association sportive Phénix. La raison ? Un match d’exhibition organisé à la dernière minute pour offrir un beau cadeau de Noël à tous les amoureux du padel, mais aussi pour mettre en avant ce sport en plein développement sur l’île. Avec plus de 600 licenciés à Phénix, et beaucoup d’autres dans les autres clubs du Fenua, le padel est en train de devenir un sport majeur. Et quoi de mieux pour promouvoir un événement que la participation de ses meilleurs ambassadeurs ?



Venue en vacances en famille, Léa Godallier est la Polynésienne qui représente le mieux le padel à l’étranger. Quadruple championne de France et véritable leader dans les tournois internationaux, Léa a accepté, avec toute la gentillesse qui la caractérise, de participer à ce match : “Ce n’était pas prévu que je touche une raquette durant cette période. Mais quand on en a parlé avec les dirigeants de Phénix, c’était une évidence pour moi. C’est tellement important que le padel se développe ici que je n’ai pas hésité”, nous a-t-elle expliqué à la fin de la rencontre.



Une popularité pour ce sport qu’elle avait déjà ressentie en venant en avril : “On avait déjà ressenti avec Baptiste cet engouement. On a vu des gens au club venir jouer trois fois par jour, et même à cinq heures du matin !” Une fierté pour elle de voir son sport si bien intégré dans sa culture.



Mais pour faire un match de padel, il faut être quatre. En binôme avec son coach, Baptiste Bénétoux, Léa Godallier s’est vu offrir une très belle opposition en la personne de Jose Pedro Montalban Martin, joueur de niveau mondial. Classé 325e à la Fédération internationale de padel, Jose est depuis quelques mois présent au club pour donner des cours et des conseils aux licenciés. Membre du club de Malaga en Espagne, club partenaire de l’AS Phénix, le natif de Grenade était très heureux de vivre cette rencontre, qui enrichit encore plus son expérience à Tahiti : “Je vis une aventure incroyable ici depuis que je suis arrivé. Les gens sont adorables avec moi et je me sens bien. C’était une très belle initiative de faire ce match, surtout contre Léa, qui est l’une des meilleures joueuses au monde. Il y a beaucoup de passionnés de padel ici, et ça a permis de donner encore plus de visibilité à ce sport.”



Un match de très haut niveau



Jose Pedro Montalban Martin était associé à Manoa Desvignes, la future pépite du padel tahitien. La paire a donné du fil à retordre au coach et à sa joueuse. Durant un premier set très serré et marqué par des échanges fabuleux, le duo Godallier-Bénétoux prenait le dessus. Obligé de quitter la partie pour raison professionnelle, Manoa Desvignes laissait sa place à un autre talent du club de Phénix, Karl Yomes.



Avec cette paire recomposée, le match pouvait reprendre. Dans un deuxième set encore rempli de jolis échanges et de coups spectaculaires, Léa et Baptiste remportaient à nouveau la manche. Cette belle rencontre devait s’arrêter là, mais les quatre joueurs, amoureux inconditionnels de ce sport et désireux de faire plaisir au public venu nombreux, remettaient la balle en jeu pour un troisième set de très haut niveau.



Avec une volonté de jouer jusqu’au bout de leurs forces, Léa, Baptiste, Jose et Karl ont offert une belle leçon d’abnégation et de sacrifice pour mettre en lumière leur sport. “C’est aujourd’hui un projet que l’on a tous les deux : faire progresser le padel polynésien, venir aider, former, ou même encadrer plus tard. On sent qu’il y a un engouement énorme. Quand je vois les infrastructures en pleine évolution, ça fait chaud au cœur. Les gens jouent énormément et je vois que d’autres clubs commencent à emboîter le pas de Phénix. C’est très bien pour ce sport, qui mérite toute l’attention qu’on lui porte”, s’est réjoui Baptiste Bénétoux.



Un événement qui montre bien l’importance du padel en Polynésie et l’intérêt croissant pour le sport au Fenua, même en période de fêtes de fin d’année.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 29 Décembre 2024 à 19:18 | Lu 582 fois