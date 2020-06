Une banque de semences à Nuku Hiva

MARQUISES, le 11 juin 2020 - Installés à Nuku Hiva depuis trois ans et demi, Olivier Gavinelli et sa compagne, Carine Courthiade, ont créé l’association Adaee Vahekekua pour le développement de l’autosuffisance alimentaire et économique. Cette association a pour but de créer une unité de production de semences aux Marquises.



Passionnés depuis plus de 30 ans par les bienfaits de l’autonomie alimentaire, Olivier Gavinelli a parcouru le monde pour apprendre à cultiver et exploiter les produits agricoles de façon raisonnée. En effet, les nombreux voyages avec sa compagne leur ont permis de regrouper des savoirs pertinents en matière d’autonomie alimentaire et de collecter de nombreuses graines tropicales issues de l’agriculture traditionnelle et biologique du Togo, du Burkina Faso ou encore de France métropolitaine.«Nous avons d’ailleurs, mon frère et moi, écrit des ouvrages relatifs aux plantes tropicales utiles ou encore à l’agro écologie et les techniques pour cultiver de façon saine et peu coûteuse, explique Olivier Gavinelli. La commune de Nuku Hiva, intéressée par notre démarche, a mis à notre disposition depuis deux ans et demi un terrain de 2100 m2 à Taiohae, près du site de Koueva, afin que nous réalisions une banque de semences qui a pour vocation de préserver les plantes locales et de donner la possibilité aux gens d’avoir accès à des semences reproductibles tout en préservant les propriétés très diversifiées des plantes.»