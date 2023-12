Une baleine à bec échouée à Moorea

Tahiti le 17 décembre 2023. Les tentatives de renvoyer le cétacé en mer ont pour l'instant toutes échouées.



Samedi après-midi, l'association Mata Tohora a été prévenue de la présence d'une baleine à bec adulte près du rivage à Moorea.

Florence, vétérinaire de l'équipe s'est rendue sur place pour poser un diagnostic. Elle a accompagné les personnes qui ont mis à disposition leur bateau pour remorquer le cétacé en dehors du lagon.



Plusieurs tentatives ont été organisées mais toutes ont échoué. L'animal reviennait systématiquement au même endroit.

Dimanche matin, la baleine à bec était toujours là vivante, au même endroit. Une équipe coordonnée par la Direction de l'environnement s’occupe de la logistique.

Le docteure Laetitia Earley, membre de Mata Tohora et vétérinaire de Moorea a pris le relais du docteure Florence Salier (Veterinaire et membre de Mata Tohora). Elles s’occupent de la partie médicale pour conseiller et poser un diagnostic.

Dimanche midi, l'association espérait toujours que la remise au large se passe bien pour ce cétacé et qu’il retrouvera son groupe.