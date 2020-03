Une attestation pour prendre le bateau entre Tahiti et Moorea

Tahiti, le 19 mars 2020 - Le Haut-commissariat a diffusé mercredi soir l’attestation à remplir par toute personne souhaitant prendre le bateau entre Tahiti et Moorea, dès ce jeudi et jusqu’à nouvel ordre.



Les restrictions des liaisons entre Tahiti et Moorea sont effectives depuis ce jeudi matin. Ainsi, les dessertes maritimes commerciales entre Tahiti, Moorea et Maiao sont maintenues, mais réduites aux strictes nécessités professionnelles et de santé et aux raisons familiales impérieuses.



Le nombre de rotations est limité en semaine à quatre allers-retours par jour et par compagnie. Le week-end, seules deux rotations allers-retours par jour et par compagnie sont prévues.



À l’embarquement, chaque voyageur est tenu de présenter une attestation sur l’honneur indiquant le motif et la nécessité d’effectuer le déplacement. Dans le cas où le passager ne peut fournir l’attestation, l’embarquement sera refusé. Tout contrevenant s’expose à des sanctions pénales. Enfin, tous les déplacements des navires de plaisance et de loisirs sont interdits et les dessertes aériennes sur Moorea sont suspendues.



En revanche, le transport de fret entre Tahiti et Moorea n’est pas impacté par cette mesure.