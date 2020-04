Une attaque informatique d'une "rare dangerosité" en Polynésie

Tahiti, le 6 avril 2020 - Alors que le nombre des cyber-attaques explose pendant la crise liée au Covid-19, une entreprise polynésienne a fait l’objet d’une attaque informatique d’une “rare dangerosité” ce week-end. Le télétravail est en cause et nécessite des mesures de précaution toutes particulières.



En plein confinement en Polynésie française et un peu partout dans le monde, le Covid-19 n’est pas le seul virus à faire des ravages. Plus inattendus, les virus informatiques et les cyber-attaques progressent rapidement depuis le début de la crise liée au coronavirus. Ce week-end, une entreprise polynésienne a fait l’objet d’une cyber-attaque “d’un rare niveau de dangerosité”, explique le consultant spécialisé en infrastructure système, réseau et sécurité qui s’est occupé du problème, CS Consulting. “Ce qui est certain, c’est que c’est arrivé pendant qu’un utilisateur était en télétravail”, explique le gérant de CS Consulting, Thierry Chang Sang. “D’une façon générale, l’utilisateur ainsi que l’ordinateur distant sont souvent considérés comme des maillons faibles dans la sécurité d’un système d’information”.



Cette augmentation de la cybercriminalité a déjà été pointée du doigt par Europol le mois dernier dans un rapport sur l’exploitation de la crise du Covid-19 par les criminels et cyber-criminels. “Les criminels ont utilisé la crise Covid-19 pour mener des attaques d'ingénierie sociale, c'est-à-dire (l'envoi) de courriers électroniques de phishing via des campagnes de spam et des tentatives plus ciblées telles que la compromission des courriels commerciaux (BEC)”, pointait le rapport de l’agence européenne de sécurité. Concernant l’attaque de ce week-end au fenua, même l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a confirmé qu’il s’agissait d’un mode opératoire particulièrement “rare” et élaboré. “Je pense à peu près avec certitude que ce n’est jamais arrivé en Polynésie”, explique Thierry Chang Sang. En effet, là où les attaques de type ransomwares –piratage des données et demande de rançon pour les récupérer– s’attaquent en général à des fichiers bureautiques commun, l’attaque de ce week-end a rendu immédiatement inopérant l’ensemble des serveurs de production, les sauvegardes sur site, les réplications de serveurs, ainsi que les sauvegardes déportées hors site…



Attention au télétravail



Mais pourquoi la crise actuelle est-elle aussi propice aux cyber-attaques ? D’abord parce que “la plupart des personnes sont en télétravail” et ensuite parce que “la plupart des organisations ont, d’une façon générale, d’autres priorités à gérer”, explique Thierry Chang Sang. Et pour cause, le professionnel explique en détails les raisons de l’insécurité informatique liée au télétravail. D’abord, les utilisateurs utilisent souvent des ordinateurs personnels moins protégés que des ordinateurs installés et gérés en entreprise. Ensuite, ils utilisent souvent d’autres systèmes de messagerie en parallèle, notamment personnels souvent moins bien protégés. Ils naviguent aussi très souvent sur des sites non professionnels, et parmi ceux-ci, certains sites “malveillants”. En effet, il peut arriver qu’à la maison, les utilisateurs mixent leur travail professionnel avec leurs activités personnelles. “Ce qui est mauvais en soi”, précise Thierry Chang Sang. Enfin, les ordinateurs distants sont rarement autant à jour que ceux qui résident dans les murs de l’entreprise.



Pour les personnes en télétravail, il est donc recommandé la plus grande précaution dans l’utilisation des données professionnelles d’une entreprise par exemple. Et il est conseillé de contacter en urgence le ou les responsables de l’infrastructure informatique de la société afin que des mesures d’urgence puissent être prises. Autre solution plus sécurisante expliquée par Thierry Chang Sang : “pour pallier précisément à ce type d’attaque, il est recommandé de disposer de sauvegardes non connectées. Et nous sommes bien placés pour savoir que beaucoup d’entreprises locales n’en ont pas.”