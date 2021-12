Une artiste qui œuvre pour les siens

Tahiti, le 22 décembre 2021 – Mia Williams, artiste peintre depuis un an, a réalisé une exposition de ses premiers tableaux acryliques pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants de 15 familles démunies résidant à Papeete, et originaires comme elle des Tuamotu. La remise des cadeaux a eu lieu mercredi. Cette opération caritative a été soutenue par le Rotary.



Mia Williams peint depuis un an à peine, la peinture étant une découverte pour elle. Elle a d'abord dévoilé ses tableaux à ses amis le 11 décembre dernier. "Je voulais partager ma première expérience de peinture à mes proches, j'avais besoin d'avoir leur avis sur ce que je fais avant d'ouvrir au grand public”. Puis, soutenue par ses proches et son compagnon, elle a organisé une exposition les samedi 18 et dimanche 19. “C'est un art qui m'a toujours plu et que je trouve très épanouissant, à la base je suis créatrice de bijoux.” La vente de ses œuvres d'art a servi en partie à l'achat de cadeaux de Noël pour les enfants de 15 familles démunies de Papeete. Patrick Bordet, conseiller municipal de Papeete représentant le maire, Michel Buillard lui-même “membre du Rotary Club Tahiti”, et Mehdi Mechhoure membre lui aussi du Rotary, applaudissent cette initiative, et se sont joints à la fête. Les cadeaux ont été distribués mercredi en bas de l'immeuble où logent ces familles. Le Rotary Club a participé au financement des cadeaux. Mia connait très bien ces familles qui sont originaires comme elle des Tuamotu. “J'ai voulu aider à ma façon et apporter un peu de joie aux enfants en ces temps difficiles.”

“Nous sommes très reconnaissants que Mia ait pensé à nos enfants. Aujourd'hui, elle s'en sort mieux que nous, et nous sommes contents pour elle. C'est réjouissant de voir une enfant des Tuamotu prendre soin des siens”, a confié une maman.