"Une année record en saisie d'ice"

Est-ce qu'il ressort de vos saisies une augmentation du trafic d'ice ?



"Effectivement, on a une année record en terme de saisie d'ice, puisqu'on a saisi 11,7 kg d'ice. Ca veut dire la majeure partie des affaires en Polynésie. C'est donc vraiment en recrudescence exponentielle. Cela représente le double des saisies effectuées sur les dix dernières années. Ca montre effectivement aussi le professionnalisme des agents des douanes. On a mis le paquet sur la formation, sur le matériel, sur les échanges interministériels avec la Nouvelle-Zélande mais aussi avec d'autres pays. On a renforcé nos moyens, mais c'est vrai qu'il y a une explosion de la consommation et des entrées d'ice."



Vous effectuez également des missions moins 'médiatiques' en contrôlant l'importation et l'exportation d'argent liquide ?



"La mission des stupéfiants, c'est la mission première de la douane. On a saisi aussi 100 kg de paka sur les trois dernières années. Et parallèlement, on contrôle l'argent qui circule. Et c'est important parce que le trafic d'ice et de paka génère de l'argent. Donc on est une douane de protection des frontières et on contrôle aussi les gens à l'importation comme à l'exportation pour la détention d'argent. Un résident polynésien doit déclarer, à l'entrée comme à la sortie, plus de 1,2 million de Fcfp. Et si la personne ne déclare pas cet argent, on lui consigne et on fait une enquête qui peut durer jusqu'à six mois. Les résultats peuvent ensuite mener jusqu'à du blanchiment qu'on communique au procureur."



Vous avez également une activité fiscale, pour le compte du Pays ?



"Les recettes qu'on engrange à l'importation sur les différents produits vont en métropole à l'Etat, mais en Polynésie une convention permet à ces recettes d'aller au Pays. A peu près un tiers de l'argent du budget est recouvré par la douane. On recouvre environ 57 milliards de Fcfp qui vont dans les caisses du Pays."



Sur la contrefaçon, à quels types de produits êtes-vous confrontés ?



"On a beaucoup d'importation, par exemple, à noël. Avec des jouets, des habits, ballons, tee-shirts… On applique la réglementation du Pays. Là, on a saisi 5 000 contrefaçons sur les trois dernières années. On a aussi une mission importante qui est la protection de l'environnement et des espèces protégées. On a saisi cette année 36 kg de viande de tortue. Là-dessus, on applique le code de l'environnement polynésien. Ce type de mission, on en a fait régulièrement. On en a fait la semaine dernière encore."



Que deviennent tous ces produits saisis ?



"Les produits sont détruits. Tous les produits de contrefaçon sont détruits. Tout ce qui est cigarettes, alcool, ice et autres sont détruits… On garde une infime partie pour l'entrainement de nos chiens. Parce que les chiens sont entraînés à sentir les molécules d'ice et de paka. Sur les 12 kg d'ice saisis, on garde environ 1kg pour nos chiens."