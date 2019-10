Une aide pour Haumana Ateni

PAPEETE, le 1er octobre 2019 - le jeune surfeur de Papeari Haumana Ateni a reçu une aide de 50 000 Fcfp en vue de sa participation aux championnats du monde de surf junior.



La semaine dernière, le jeune surfeur de Papeari Haumana Ateni, champion de Polynésie 2019 dans la catégorie junior, a reçu une aide de 50 000 Fcfp en vue de sa participation aux championnats du monde de surf junior 2019. Ces championnats se dérouleront du 20 octobre eu 3 novembre prochain à Huntington Beach, en Californie. Cette aide a été octroyée par l’Office municipal de la jeunesse et des sports (OMJS) de Mataiea, présidé par Teva Zaveroni.



L’ancien Tiki Toa est connu pour être un des instigateurs de l’aventure Tiki Toa, avec Naea Bennett. Il a été également le mentor de Michel Bourez en étant le président du Rautirare Surf Club où Bourez a évolué au début de sa carrière. L’OMJS souhaite “soutenir, encourager, provoquer tout effort et toute initiative tendant à promouvoir et à développer les activités physiques et sportives, faciliter dans les mêmes domaines une coordination entre la commune, son service des sports, les associations ou clubs sportifs, les établissements scolaires et les services de Teva i Uta.”