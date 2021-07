Une agence dédiée pour accompagner l'aménagement du territoire

Observations, études et échanges



Les missions réalisées par cette agence se traduiront par différentes productions : rapport d’études, notes de synthèse, cartographies, publications périodiques, tableaux de bord, atlas, expositions, séminaires... Ces travaux, mutualisés et propriétés de tous les adhérents, seront réalisés sur la base d'un programme partenarial d'activités décliné en cinq points.



Tout d'abord, l'agence d'aménagement souhaite mettre en place un observatoire de l’habitat et un observatoire des mobilités effectifs sur l’ensemble du fenua. Aussi, elle aspire à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de documents de planification, avec notamment la préparation de futurs contrats de développement local entre les collectivités territoriales, le Pays, l’État et les partenaires financeurs des projets d’intérêt général comme la banque des territoires ou l'agence française de développement (AFD).



L'agence prévoit également de contribuer à la définition de projets d’aménagement stratégiques, notamment en centre-ville, ou encore de projets d’évaluation ou d’élaboration de politiques publiques. Dans son programme partenarial, l'agence projette aussi de participer à la réalisation d’études de faisabilité préalables aux projets d’aménagement et de constructions comme des analyses foncières ou des précisions des programmations. Enfin, elle entend mettre en place des outils partenariaux d’échanges et d’information sur le développement des territoires, notamment via une préfiguration du centre de ressources documentaires en Polynésie française.



Pour réaliser l'ensemble des missions de ce programme partenarial, l'Agence d'aménagement et de développement durable des territoires de Polynésie française veut constituer une équipe de 14 techniciens composée d'urbanistes, d'ingénieurs, d'économistes, de géographes, de cartographes, d'infographistes et de documentalistes. Après ce premier conseil d'administration et la validation du programme, l'agence va débuter sa phase de recrutement. Les appels à candidatures seront lancés dans les semaines à venir.