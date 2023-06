Une affiche Faa’a Aro-Papeete RC en finale de la Coupe de Tahiti

Tahiti, le 18 juin 2023 - Les deux demi-finales de la Coupe de Tahiti de rugby ont eu lieu samedi soir au stade Fautaua. Faa’a Aro s’est largement imposé (22-0) contre Punaauia RC et Papeete RC a également nettement gagné (26-3) contre Paea Manu Ura. Faa’a Aro et Papeete RC se disputeront le trophée le 1er juillet à 20h15 à Fautaua, Punaauia RC et Paea Manu Ura jouant pour les 3e et 4e places en match d’ouverture.



Le scénario de la Coupe de Tahiti de rugby se montre bien différent de celui du Championnat de Tahiti. Punaauia avait décroché le titre en finale en battant Paea Manu Ura, mais tous deux se sont fait sortir en demi-finale de la Coupe de Tahiti samedi et plutôt sèchement au score et dans la manière. On savait que Faa’a, handicapé par de nombreuses absences pour raisons diverses, avait vécu un championnat difficile, mais il était en passe de rebondir avec le retour de tout son effectif et confirmation a été faite samedi soir.



D’entrée de match, le champion en titre est asphyxié par l’énorme rythme mis dans la rencontre par Faa’a et craque une première fois à la 8e minute sur un essai de Teiki Tehaameamea (5-0), le demi d’ouverture des verts qui a joué en Fédérale 2 à Cahors cette saison ayant transformé le jeu de Faa’a et entraîné tous ses partenaires dans son sillage. Punaauia ne parvient pas à se donner de l’air, complètement bloqué dans la relance par la défense de son adversaire, et encaisse un 2e essai à la 18e minute, œuvre du 2e ligne Teuia Ikihaa qui marque en force après plusieurs temps de jeu de ses partenaires. Le buteur Tini Tahuhuterani, également de retour chez les verts et qui est aussi d’un apport important, passe la transformation (12-0).



Et si Faa’a éprouve logiquement le besoin de souffler un peu en milieu de première période, c’est pour mieux remettre du rythme par la suite, Tahuhuterani y allant de son essai en coin après une attaque au large à la 29e minute, essai transformé par Tehaameamea (19-0). La deuxième mi-temps est moins intense, car Faa’a paraît gérer son avantage et Punaauia semble vraiment en manque de rythme par rapport à ses prestations habituelles. Le score n’évolue en deuxième période que sur une pénalité de Tahuhuterani (22-0) à la 56e minute. Punaauia ne fera pas le doublé cette saison, en revanche Faa’a a impressionné et apparaît comme un solide candidat à la victoire finale en Coupe de Tahiti.

Papeete prend sa revanche sur Paea Manu Ura



Mais nul doute que Papeete, son adversaire en finale, nourrit aussi l’ambition de décrocher le trophée après sa victoire sans appel face à Paea. Battu (15-13) en demi-finale du Championnat de Tahiti par son adversaire du jour, Papeete a pris sa revanche, samedi soir, et sans qu’il y ait matière à suspense. Avec seulement 16 joueurs sur la feuille de match, Paea Manu Ura partait avec le handicap de ne pas pouvoir faire de coaching en cours de match, au contraire de Papeete. Ceci étant, les joueurs d’Anthony Hourtal ont déjà bien construit une bonne partie de leur futur succès au repos en menant 14-3. Anthony Baup marque un essai à la 7e minute et Dorian Courtas l’imite dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Nicolas Ebb passe les deux transformations contre une pénalité (32e) de Tamatoa Tauhiro pour Paea (14-3).



Le score ne reflète toutefois pas la physionomie d’une première mi-temps relativement équilibrée et qui manque de rythme. Manu Ura décide d’envoyer du jeu à la reprise et ça dynamise le match. Mais faute de pouvoir faire rentrer des forces vives, les violets vont s’étioler au fil des minutes et Papeete va trouver des espaces. Herenui Peretti va dans l’en-but de Paea à l’heure de jeu et Arthur Baguet va encore gonfler le score (26-3) en fin de match. Papeete retrouvera donc Faa’a en finale le 1er juillet prochain.

Résultats et programme Résultats Coupe D1 *Demi-finales - Faa’a-Punaauia 22-0 - Papeete-Manu Ura 26-3 Programme *Coupe D2 • Samedi 24 juin à Afareaitu - Finale à 9 heures : Moorea-Pirae

*Coupe D1 • Samedi 1er juillet à Fautaua - 3e et 4e places à 18 heures : Punaauia-Paea Manu Ura - Finale à 20h15 : Faa’a-Papeete

Bilan honorable pour les U16 tahitiens au Championnat de France La sélection tahitienne U16, qui a participé samedi au Championnat de France cadet de rugby à 7 à Saint Céré, dans le Lot, a pris la 9e place du tournoi sur les 16 équipes engagées avec une victoire et deux défaites dont l’une en mort subite lors du match pour les 8e et 9e places (28-28 à la fin du temps réglementaire). Un bilan honorable et encourageant pour la relève du rugby local.

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 18 Juin 2023 à 15:57 | Lu 459 fois