Une affiche Excelsior-Arue en finale du championnat de basket

Tahiti, le 12 juin 2022 - Le champion en titre, Excelsior, défendra une nouvelle fois son bien cette année. Les joueurs de la Mission ont validé leur ticket pour la finale du championnat Elite en dominant, vendredi, Taravao, lors du match 2 sur le score de 70-67. Arue pour sa part s'est défait, samedi, de Punaruu (71-55) pour se hisser en finale. Dans les autres catégories, en Challenger, la finale opposera l'équipe B d'Excelsior à Central. Et chez les dames, les équipes de Fei Pi et de JT s'opposeront.



On connait désormais l'affiche des finales du championnat de basket-ball. En Elite, chez les hommes, le champion en titre, Excelsior a validé son ticket pour une nouvelle finale, vendredi, en dominant, à Hitia'a, Taravao lors d'un match 2 haletant remporté sur le fil par les joueurs de la Mission sur le score de 70-67.



Pourtant, lors du match 1, mercredi dans leur salle, les coéquipiers de Ariimarau Meuel s'étaient imposés de plus de 50 points face aux "Toroz" de la Presqu'île (99-54). Mais vendredi, les basketteurs de Taravao ont offert une tout autre opposition à leurs homologues de Papeete. Dans le premier quart-temps, l'ancien sociétaire d'Excelsior, Maui Garbutt, a montré la voie aux siens en inscrivant les six premiers points de Taravao qui prenait les commandes après les dix premières minutes de jeu (16-12). La réaction du champion en titre a été immédiate dans le deuxième quart. Porté par ses cadres, Excelsior allait reprendre l'avantage au score avant la mi-temps à 32-25.



Après la pause les deux équipes se sont rendues coup pour coup et ont offert une partie haletante. Le duo Maui Garbutt-Eddy Comming, 35 points à eux-deux, ont porté les espoirs de Taravao. Mais cela n'a pas suffi pour venir à bout des joueurs de la Mission qui ont assuré leur succès en fin de match sur la ligne des lancers-francs pour finalement s'imposer sur le score de 70-67.



Excelsior qui retrouvera en finale la jeune équipe de Arue qui a disposé de son côté, samedi à JT, de Punaruu, sur le score de 71-55. Portés par un Raimoana Tinirauarii intenable et auteur de 22 points, les blancs de la côte-est ont pris le large dès le deuxième quart-temps pour mener de 11 points à la pause (39-28). Au retour des vestiaires, Arue, très au-dessus physiquement de son adversaire, a continué d'appuyer sur l'accélérateur pour repousser Punaruu à 20 points à la fin du troisième quart-temps (55-35). Malgré une fin de match sous tension, Arue rejoint bien Excelsior en finale du championnat cette saison pour disputer le titre de champion en Elite.



Dans les autres catégories, en Challenger, la finale opposera l'équipe B d'Excelsior à Central. Et chez les dames, les équipes de Fei Pi et de JT s'opposeront.