Une Transpacifique, un blog et un livre

"En navigation on a beaucoup de temps, et j’aime raconter des choses, j’aime lire… Donc j’ai eu envie de raconter toutes mes aventures et les partager avec mes amis et ma famille qui ne pouvaient pas participer à ces moments-là avec moi. Puis mon le public et devenu plus vaste et j’ai commencé à écrire pour eux aussi. J’aime amener les gens avec moi dans mes aventures quotidiennes, parce que ce qui m’arrive à moi, sur mon petit bateau, arrive à tout le monde dans le même contexte. Et pour ceux qui ont le même rêve que moi mais qui sont encore coincés au travail, si je peux les faire rêver, leur donner du temps, je veux leur offrir cette liberté avant qu’ils puissent eux-aussi aller vivre leurs aventures."

"Ce livre, ‘Il était un petit navire’, je l’ai écrit en 2016 quand je naviguais dans avec mon ex. Le but était juste de raconter mes aventures de navigatrice débutante aux Tuamotu. Mais j’ai mis deux ans et demi pour le retravailler, surtout avec l’aide de Frédéric Gil que j’ai rencontré à Saint Martin et qui m’a aidé à en faire un vrai roman qui intéressera le public et pas seulement ma famille. Après tout ce travail, j’ai pu le publier en janvier 2019 en ligne. Il est disponible sur Amazon, Kobo et Apple Books en format numérique ou en impression à la demande. L’idée était de pouvoir proposer quelque chose de personnel à vendre à ceux qui veulent me soutenir, et les bénéfices du livre ont participé aux frais d’entretien de mon bateau pour le préparer à la Transpacifique. Là j’en suis à presque 250 exemplaires vendus depuis le début de l’année, c’est pas mal, j’espère que ça va continuer ! Mes lecteurs sont surtout des gens qui suivent mon blog et ma chaîne YouTube, qui aiment la voile. Ils me disent que le livre se lit facilement. Ça m’a inspiré pour continuer à écrire. Mon prochain roman sera sur des anecdotes de marins, des histoires qu’on m’a raconté sur la route... Et un autre livre sera un guide humoristique destiné aux néophytes qui se lancent dans la voile, en collaboration avec une autre voileuse, Valérie, rencontrée par l’intermédiaire de mon blog."

Vous pouvez découvrir l’ensemble de ces histoires en ligne, car l’aventurière a créé un blog et une chaîne YouToube dès le début de son périple. Ils rassemblent aujourd’hui une communauté de plus de 5 000 personnes :En plus de son blog et de ses vidéos, Diane s’est aussi attelée à la rédaction d’un livre :Diane a aussi un compte Patreon pour ceux qui souhaitent juste la soutenir.