Une Tahiti Fashion Week 100% digitale

Tahiti, le 28 septembre 2020 - Septaine obligatoire et distanciation sociale n'auront pas suffi à dissuader ce festival de la mode, cher aux yeux de nombreux Polynésiens. Organisés par Alberto Vivian, Exotic Gardens et Salt Event, les catwalks de la Tahiti Fashion Week offrent du 5 au 17 octobre une 7e édition 100% numérique. Une première qui fait la part belle à la destination, venant ainsi au chevet du tourisme.



Chanel avait déversé 240 tonnes de sable au Grand palais pour emmener ses mannequins à la plage en plein Paris. Vu de Tahiti, on se demande pourquoi se donner autant de mal pour relayer la Fashion Week en intérieur. Alberto Vivian a eu le déclic pendant le confinement justement. "On a la chance d'habiter dans un endroit magnifique. La mer, les bungalows, la brousse, le sable blanc, on a déjà tout ça, alors qu'organiser des défilés dans une pièce avec un podium ça peut se faire n'importe où" fait remarquer l'organisateur de la Tahiti Fashion Week, prévue du 5 au 11 octobre. Les défilés se feront donc en extérieur dans le cadre "idyllique" des grands hôtels, mais sans le public cette fois. 100% digital, la Tahiti Fashion Week – #TFWDIGITAL2020 – à l'instar des grandes capitales de la mode, a dû se plier aux exigences de la crise sanitaire.



Exit le traditionnel concours de mannequin – avec l'agence milanaise Brave – pour commencer. Le risque de faire venir un jury de professionnels étant trop grand, et trop coûteux. "On ne se sentait pas de prendre la responsabilité de faire venir tous ces gens, et comme on a déjà dépensé une fortune pour honorer toutes les mesures sanitaires, il fallait innover" argumente le directeur artistique.



Si populaire soit-il, l'événement qui rassemble chaque année près de 1 000 personnes n'est pas épargné par les contraintes du Covid-19. "C'est sûr que ça aurait été plus simple de le faire en intérieur" reconnaît Alberto, admettant le coût élevé du dispositif numérique. Car outre le facteur météo, les organisateurs ont dû faire appel à une armée de techniciens pour les nombreux shooting et tournages. "Les masques, les gants, la distanciation sociale : il y a tout un tas de petits processus à respecter, les créateurs eux-mêmes ne pouvaient pas toujours être sur les tournages sinon ça faisait rapidement trop de monde" rapporte Maiti Rossoni, directeur de l'agence Exotic Garden, chargée de la communication.